「日経225オプション」6月限コール手口情報（11日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、11日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万3125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 276( 76)
JPモルガン証券 239( 39)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
SBI証券 14( 14)
Jトラストグローバル 8( 8)
BNPパリバ証券 406( 6)
松井証券 3( 3)
立花証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯6万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯6万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
松井証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
◯6万3250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万3125円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 276( 76)
JPモルガン証券 239( 39)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
SBI証券 14( 14)
Jトラストグローバル 8( 8)
BNPパリバ証券 406( 6)
松井証券 3( 3)
立花証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯6万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯6万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
松井証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 6( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース