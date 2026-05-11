バレーボール女子日本代表のキックオフ会見が１１日、都内で行われた。今季は、８月のアジア選手権（中国）で優勝すれば、２８年ロサンゼルス五輪の出場権を最短で獲得することができる。就任２年目のフェルハト・アクバシュ監督は、「ロス五輪の切符を手にしなければならないシーズン。日本の国旗を一番高いところにかかげたい」と覚悟をにじませた。

代表メンバーには、主将の石川真佑を含め３５人が登録。この中から絞り込みを行い、ネーションズリーグ（６月）、アジア選手権、愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）の国際大会を戦っていく。選考ポイントについて指揮官は「リーダーシップ、コミュニケーション、プレッシャーに負けない選手を選んでいきたい」と言及。「日本はリーダーシップを持っている選手が複数いる。困難な直面に対峙（たいじ）した時でも勇気を持ってはねのけることができる」と語った。

また登録メンバーには、春高バレーでも活躍した忠願寺莉桜（大分・東九州龍谷高）ら高校生４人が名を連ねている。若手を選出した理由についてアクバシュ監督は「今だけを見ているのではなく、今後のさらに先を見据えている。若い選手に機会を与えることが大事。高校生の大会、大学生の大会を見て、可能性を目の当たりにした。彼女らに対してもフォーカスしたい」と、未来を見据えた招集であることを明かした。

就任１年目の昨季は攻撃面を中心に強化したが、今季はブロックに力を入れていく。アジア選手権での最大のライバルは、世界ランキング６位に付ける中国。日本は同５位に付けているが気は抜けない。指揮官は「アタックを改善し、前年より質が上がった。今年はブロックにフォーカスしたい。細かいところをしっかり改善して、試合の質をあげていきたい」とテーマを掲げた。