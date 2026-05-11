【母の日】元人気アイドル歌手、最愛の母との2ショット公開「この世に生んでくれて本当にありがとう」
俳優の川崎麻世が10日にInstagramを更新。母の日だったこの日に合わせて、実の母親との2ショットを複数枚公開した。
【写真】若い頃の川崎麻世、実母との思い出ショット
川崎の母親と言えば、川崎が育った大阪府・枚方市で「喫茶コハク」を経営していることで知られ、メディアの取材を受けたこともある。この日、川崎は「母の日ですね」「私の健康な体をありがとう。私の平和な心をありがとう。そして母へ元気でいてくれてありがとう。優しい人でいてくれてありがとう。あなたの子としてこの世に生んでくれて本当にありがとう」と感謝の思いを伝え、自身が幼少期だった頃からの母子との写真を複数枚公開した。
公開した写真の1枚目は時代を感じさせるモノクロ写真で、まだ赤ちゃんの川崎を母親が大事そうに抱っこし、カメラの方を見つめている。2枚目は川崎が成人した以降のようで、古い町並みを背景に川崎が相合傘で母親と歩いている。3枚目、4枚目は現代の写真のようで、最近の川崎が母親の肩に手を添えて笑顔を浮かべている。
■川崎麻世（かわさき まよ）
1963年3月1日生まれ。大阪府出身。スカウトをきっかけに1977年に歌手デビュー。以降、俳優として劇団四季ミュージカル『キャッツ』や大河ドラマ『北条時宗』（NHK総合）、映画『翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜』などの話題作に出演している。
引用：「川崎麻世」インスタグラム（＠mayokawasaki）
※川崎麻世の「崎」の字は正しくは「たつさき」
【写真】若い頃の川崎麻世、実母との思い出ショット
川崎の母親と言えば、川崎が育った大阪府・枚方市で「喫茶コハク」を経営していることで知られ、メディアの取材を受けたこともある。この日、川崎は「母の日ですね」「私の健康な体をありがとう。私の平和な心をありがとう。そして母へ元気でいてくれてありがとう。優しい人でいてくれてありがとう。あなたの子としてこの世に生んでくれて本当にありがとう」と感謝の思いを伝え、自身が幼少期だった頃からの母子との写真を複数枚公開した。
■川崎麻世（かわさき まよ）
1963年3月1日生まれ。大阪府出身。スカウトをきっかけに1977年に歌手デビュー。以降、俳優として劇団四季ミュージカル『キャッツ』や大河ドラマ『北条時宗』（NHK総合）、映画『翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜』などの話題作に出演している。
引用：「川崎麻世」インスタグラム（＠mayokawasaki）
※川崎麻世の「崎」の字は正しくは「たつさき」