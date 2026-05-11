武田久美子57歳、真っ赤なドレス姿で抜群プロポーション全開！ 「美しすぎる」「年齢を感じさせない」
女優・武田久美子が11日までに、自身のInstagramを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】武田久美子57歳が「スタイル抜群」 圧倒的に魅力的な“水着姿”も（8枚）
アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住の武田。娘との仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。
昨年は水着姿を披露し話題を呼んだが、今回は「先日の日本での撮影」と、真っ赤なドレス姿での撮影の様子を投稿。「久しぶりのシャッターを楽しみました 私のシャッターとまばたき術です。シャッター音の直後にやるのです。動きはミリ単位のイメージが 正しい写真の撮られ方です」とつづった。ファンからは「美しすぎる」「年齢を感じさせない」などのコメントが寄せられている。
引用：「武田久美子」インスタグラム（＠kumikotakedaofficial）
【写真】武田久美子57歳が「スタイル抜群」 圧倒的に魅力的な“水着姿”も（8枚）
アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住の武田。娘との仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。
昨年は水着姿を披露し話題を呼んだが、今回は「先日の日本での撮影」と、真っ赤なドレス姿での撮影の様子を投稿。「久しぶりのシャッターを楽しみました 私のシャッターとまばたき術です。シャッター音の直後にやるのです。動きはミリ単位のイメージが 正しい写真の撮られ方です」とつづった。ファンからは「美しすぎる」「年齢を感じさせない」などのコメントが寄せられている。
引用：「武田久美子」インスタグラム（＠kumikotakedaofficial）