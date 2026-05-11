“軽トラ女子”グラドル・三田悠貴、タイトなトップス姿が「スタイル抜群」 ネット衝撃
グラビアアイドルの三田悠貴が、11日までにXを更新。美しさ際立つ姿を公開すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（14枚）
普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを披露している三田。今回は「んだ！」とつづり、タイトな白トップス姿を披露。ファンからは「美しい」「可愛い」などの声が寄せられている。
現在、バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ／毎週火曜日23時56分）のコーナーに出演している三田は、1998年5月7日生まれの27歳。岐阜県出身で身長は156cm。2023年グラビアデビューし、同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。軽トラックをこよなく愛する“軽トラ女子”としても話題を呼んでおり、昨年8月29日にはDVD『ミルキーグラマー』を発売している。
引用：「三田悠貴」X（@mitachan_y）
【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（14枚）
普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを披露している三田。今回は「んだ！」とつづり、タイトな白トップス姿を披露。ファンからは「美しい」「可愛い」などの声が寄せられている。
現在、バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ／毎週火曜日23時56分）のコーナーに出演している三田は、1998年5月7日生まれの27歳。岐阜県出身で身長は156cm。2023年グラビアデビューし、同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。軽トラックをこよなく愛する“軽トラ女子”としても話題を呼んでおり、昨年8月29日にはDVD『ミルキーグラマー』を発売している。
引用：「三田悠貴」X（@mitachan_y）