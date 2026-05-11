ホロライブ・博衣こより、活動4年にして初の長期休暇へ「配信を続けていくための前向きなお休みです」
「ホロライブ」所属のVTuber・博衣こよりさんが、11日までに自身のXを更新。約1ヵ月の長期休暇に入ることを報告し、反響が集まっている。
【写真】長期休暇を取ることを発表した博衣こよりさん
2021年11月にホロライブ6期生としてデビューしたこよりさんは、Xにて「はじめての長期休暇をいただきます。5／11（月）より約1か月程お休みをいただきます。もっとパワーアップできるよう心身共にリフレッシュしてきます！」とコメントし、約1ヵ月の休暇に入ることを発表。彼女が長期休暇を取るのは、活動4年にして初のことだという。
ゴールデンウィークも休まず配信活動を行い、多忙を極めていたこよりさんの休暇報告にファンからは「また配信で会えるのを楽しみにしてる」「心も体とリフレッシュしてね」「ゆっくり羽根を伸ばしてきてね 良き休暇になりますように」などの反響が集まっている。
引用：「博衣こより」X（＠hakuikoyori）
【写真】長期休暇を取ることを発表した博衣こよりさん
2021年11月にホロライブ6期生としてデビューしたこよりさんは、Xにて「はじめての長期休暇をいただきます。5／11（月）より約1か月程お休みをいただきます。もっとパワーアップできるよう心身共にリフレッシュしてきます！」とコメントし、約1ヵ月の休暇に入ることを発表。彼女が長期休暇を取るのは、活動4年にして初のことだという。
ゴールデンウィークも休まず配信活動を行い、多忙を極めていたこよりさんの休暇報告にファンからは「また配信で会えるのを楽しみにしてる」「心も体とリフレッシュしてね」「ゆっくり羽根を伸ばしてきてね 良き休暇になりますように」などの反響が集まっている。
引用：「博衣こより」X（＠hakuikoyori）