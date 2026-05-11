◆プロボクシング ▽フェニックスバトル・スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）１０００万トーナメント準々決勝８回戦 松本圭佑―龍王（１２日、東京・後楽園ホール）

１２日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５６」の前日計量が１１日、都内で行われ、「フェニックスバトル・スーパーフェザー級１０００万トーナメント」準々決勝で対戦する元日本、ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級王者の松本圭佑（２６）＝大橋＝と日本同級７位・龍王（２８）＝角海老宝石＝がともにリミットの５８・９キロでクリアした。

松本は昨年３月に予定されていた日本王座の５度目の防衛戦で計量失格となり、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）から１年間のライセンス停止処分を受けた。２４年１０月の中川公弘（ワタナベ）戦（２回ＫＯ勝ち）以来、１年７か月ぶりの復帰戦となる。無事に計量をクリアし「試合自体は空いているが、あまり久しぶり感がない。また試合ができるこの感覚が懐かしいなという気持ちと、そんなに鈍っていないなという気もしました」と話した。

１階級上のスーパーフェザー級での復帰戦に向け、昨年９月から約１か月間、単身で渡米し合宿を敢行。実戦練習を重ねてきた。フェザー級時代は試合の１か月半〜２か月前から減量に取り組んでいたが、今回は４か月かけて計画的に減量してきたという。「今回はすごく気をつけて調整してきたので、体調もすごくいい。それが動きの良さにつながれば、なおさら良かったと思えると思う。最後まで気を抜かずにリカバリーもしたい」と気を引き締めた。

松本は父で元東洋太平洋・日本フェザー級王者の松本好二トレーナーとの二人三脚でＵ―１５全国大会５連覇を果たすなど、プロデビュー前からフジテレビ系「ミライ☆モンスター」でもたびたび取り上げられた注目選手。昨年５月１３日には、２３年１１月に結婚した妻・沙弥さんとの間に長女が誕生した。「本当にたくさんの方に迷惑をかけたり、心配される声もすごくたくさんいただいた。何よりも家族、妻に１年間試合ができないということで迷惑をかけた。この期間中に子供も生まれて、明後日には１歳になるんですよ。成長した子供のためにも、という気持ちは強いですね」と決意を口にした。

対する龍王は、２月のトーナメント１回戦で岩崎一輝（勝輝）を６回ＴＫＯで下して勢いに乗る。計量後のフェースオフでは、松本との距離を詰めてにらみをきかせた。「（松本が）仕上げてきたのだろうなと。それはひしひしと相手から感じた」と印象を語り、「ここから先は全部決勝だと思っている。１０００万円という優勝賞金が設定されているが、どちらがそれにふさわしい男か。この試合は楽しみで仕方がない。龍王のボクシングをする。激しい試合になると思う」と気合をみなぎらせた。

戦績は松本が１２戦全勝（８ＫＯ）、龍王が１２勝（７ＫＯ）３敗１分け。

興行の全対戦カードは以下の通り。

▽日本スーパーバンタム級タイトルマッチ１０回戦王者・池側純（角海老宝石＝９勝３ＫＯ１敗３分け）―同級１０位・大嶋剣心（ＫＯＤ＝９勝５ＫＯ４敗１分け）

▽スーパーフェザー級１０００万円トーナメント８回戦

松本圭佑（大橋＝１２戦全勝８ＫＯ）―日本同級７位・龍王（角海老宝石＝１２勝７ＫＯ３敗１分け）

▽スーパーフェザー級１０００万円トーナメント８回戦

日本同級３位・渡辺海（ライオンズ＝１６勝１０ＫＯ３敗１分け）―日本同級１４位・英豪（ＫＯＤ＝６勝２ＫＯ１敗）

▽スーパーフェザー級１０００万円トーナメント８回戦

日本同級９位・福井貫太（石田＝１４勝８ＫＯ７敗１分け）―日本同級２位・木谷陸（ＫＧ大和＝１０勝５ＫＯ３敗）

▽ミニマム級６回戦

所龍太（ＤＡＮＧＡＮ＝１勝１ＫＯ）―ジョン・ドミニク・レドレス（フィリピン＝４勝２ＫＯ２敗）

▽スーパーバンタム級４回戦

松本龍也（協栄＝３勝２敗１分け）―今藤悠開（ＤＡＮＧＡＮ郡山＝２敗）