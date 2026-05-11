冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」の公式「X」アカウントが、予算約1000円で作るアイスケーキのレシピを紹介しています。

【画像】断面がすてき…！ コチラがアイラップ公式の「予算1000円アイスケーキ」レシピです！ おいしそう！！

混ぜるだけ、アイラップ公式のアイスケーキレシピ

5月9日の「アイスクリームの日」、公式アカウントは「アイスクリームの日なので…ハロウィンの時に作った、予算1000円のアイスケーキを見て！」とコメントし、1150円で作れる過去の人気レシピを再紹介しています。

【アイスケーキのレシピ】

（1）材料をボウルで混ぜる

・マシュマロ（100円）

・江崎グリコ「アイスの実」（100円）

・1リットルアイスクリーム（400円）

・冷凍ベリーミックス（300円）

・パチパチキャンディー（150円）

（2）ビスケット（100円）を「アイラップ」で砕いてのせる

（3）凍らせたら、皿にひっくり返す

投稿には「絶対においしいものの予感！」「すごい！おいしそう」との声が上がり、83万回以上表示され、5600件の「いいね」を集めています。

