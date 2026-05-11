読売３３３は２６６円高、日経平均は２９５円安

週明け１１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比２６６円３８銭（０・５４％）高の４万９５０９円２７銭だった。

３営業日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、５割超にあたる１８８銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２９５円７７銭（０・４７％）安の６万２４１７円８８銭だった。日経平均への影響度の大きい半導体関連株に利益確定の売りが出たことから、読売３３３とは異なる値動きとなった。

前週末の米株式市場では、米労働省が発表した雇用統計が市場予想を大幅に上回ったことで米景気の底堅さが好感され、主要な株価指数がそろって上昇した。流れを引き継いだ東京市場でも、決算が好感された銘柄を中心に上昇し、東証プライム銘柄の５割超が値上がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、感光剤メーカーの東京応化工業の１５・５０％が最も大きく、マクニカホールディングス（１１・０３％）、コナミグループ（１０・２５％）と続いた。

下落率は、日油（１３・１８％）、任天堂（８・４４％）、日本ハム（７・４６％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１１・４５ポイント（０・３０％）高い３８４０・９３。