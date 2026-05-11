コメも少し安くなった中、とんかつを提供するお店では、ご飯の「おかわり自由」が復活しました。

【写真を見る】ご飯おかわり自由復活！ “令和のコメ騒動”で一時停止 売上約15%減で苦肉の策 仕入れ値は10キロ約200円程度安くなっただけだけど…三重

三重県を中心に展開する「とんかつ みそ家」では、7年前から定食のご飯を「おかわり自由」食べ放題にしました。

（太田有咲記者）

「肉がジューシーで味噌だれとよく合って、ご飯3杯くらいおかわりできる味」

「ごはんおかわり自由」廃止で売り上げ約15%減

ところが、令和のコメ騒動で…





（とんかつ みそ家 谷渕有子マネージャー）「利益に圧迫するというか経費が上がってしまったので、悩みに悩んだが（去年5月に）ごはんの『おかわり自由』を廃止することに決めた」3年ほど前、10キロ2000円程度だったコメの仕入れ値は3倍の約6000円に。去年の5月、食べ放題を一旦止めました。

（谷渕マネージャー）

「“『おかわり自由』がなくなりました”という張り紙を見て、その場で帰る人もいた」



コメのコストはカットできましたが、それ以上に客足が遠のき、売り上げは約15%も減ったのです。

「ご飯おかわり自由」復活！常連客も再び

そこで、4月27日からご飯おかわり自由を復活させました。



（谷渕マネージャー）

「とにかく“客に喜んでいただくこと”をこれからしていこうと決めた。『おかわり自由』をやめた時に、しばらく来なくなった（常連の）客もいたが、再び来てもらえるようになった」

これで客足も戻り始め、食べ放題の効果を改めて実感させる結果に。



（客）

「ご飯の味もしっかりしていて、炊きたてで温かくて美味しい」

「ご飯のおかわり2回目です。もう次で限界だが、おかわりの“復活”は嬉しい」

「後悔はしていない、突き進むのみ」

コメの仕入れ値は10キロ当たり200円程度下がっただけで、負担は大きいまま。それでも、しばらくはこれで頑張るしかないと話します。



（谷渕マネージャー）

「（コメが）安いに越したことはないので、金額が減ったら嬉しい。でも、やはり“客に喜んでいただく”姿勢を大事にしていくと決めた。後悔はしていない、突き進むのみ」