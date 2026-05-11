ご飯おかわり自由復活！ “令和のコメ騒動”で一時停止 売上約15%減で苦肉の策 仕入れ値は10キロ約200円程度安くなっただけだけど…三重
コメも少し安くなった中、とんかつを提供するお店では、ご飯の「おかわり自由」が復活しました。
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三重県を中心に展開する「とんかつ みそ家」では、7年前から定食のご飯を「おかわり自由」食べ放題にしました。
（太田有咲記者）
「肉がジューシーで味噌だれとよく合って、ご飯3杯くらいおかわりできる味」
「ごはんおかわり自由」廃止で売り上げ約15%減
ところが、令和のコメ騒動で…
「利益に圧迫するというか経費が上がってしまったので、悩みに悩んだが（去年5月に）ごはんの『おかわり自由』を廃止することに決めた」
3年ほど前、10キロ2000円程度だったコメの仕入れ値は3倍の約6000円に。去年の5月、食べ放題を一旦止めました。
（谷渕マネージャー）
「“『おかわり自由』がなくなりました”という張り紙を見て、その場で帰る人もいた」
コメのコストはカットできましたが、それ以上に客足が遠のき、売り上げは約15%も減ったのです。
「ご飯おかわり自由」復活！常連客も再び
そこで、4月27日からご飯おかわり自由を復活させました。
（谷渕マネージャー）
「とにかく“客に喜んでいただくこと”をこれからしていこうと決めた。『おかわり自由』をやめた時に、しばらく来なくなった（常連の）客もいたが、再び来てもらえるようになった」
これで客足も戻り始め、食べ放題の効果を改めて実感させる結果に。
（客）
「ご飯の味もしっかりしていて、炊きたてで温かくて美味しい」
「ご飯のおかわり2回目です。もう次で限界だが、おかわりの“復活”は嬉しい」
「後悔はしていない、突き進むのみ」
コメの仕入れ値は10キロ当たり200円程度下がっただけで、負担は大きいまま。それでも、しばらくはこれで頑張るしかないと話します。
（谷渕マネージャー）
「（コメが）安いに越したことはないので、金額が減ったら嬉しい。でも、やはり“客に喜んでいただく”姿勢を大事にしていくと決めた。後悔はしていない、突き進むのみ」