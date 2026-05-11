動物病院に連れて行ってもらったダックスさん。お出かけバッグからひょっこりお顔を出して…状況を把握するまでのお姿が話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなるその光景は記事執筆時点で263万回を超えて表示されており、4.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：バッグから顔を出した犬→『病院の待合室だ』と気付いた瞬間…わかりやすく『絶望する表情』】

病院の待合室でバッグから顔を出した犬→状況を把握した瞬間…

Xアカウント『@kou111dachs』に投稿されたのは、ダックス「こう」ちゃんのお姿。

この日、こうちゃんは飼い主さんと共に動物病院へと出かけられたのだそう。

わかりやすく『絶望する光景』が話題

いつものお出かけバッグの中でとってもお利口さんに待機していたというこうちゃん、飼い主さんがバッグを少し開けるとひょっこりお顔を出して…。

状況を把握するために、辺りをキョロキョロと見回したといいます。

恐る恐る鼻をピクピクと動かして匂いを確認、徐々にそこが『病院』であるということを理解し始めると…小さなその体はプルプルと震え始めたのだとか。

表情もどんどん暗いものになっていき、みるみるうちに『絶望』に打ちひしがれてしまったというこうちゃん。

『こ、ここはもしや…びょういんではないのか…？』なんてセリフが聞こえてきそうなほど、迫真ともいえるその表情は思わず抱きしめたくなってしまうこと必至。

まるで漫画のような、わかりやす過ぎるその一部始終は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「悟った瞬間に震えだしてる！笑っちゃダメだけど…ごめんｗ」「なりますなりますｗ」「めっちゃ可愛い」「あっ…って顔してるｗ」「一瞬で老け込んだ」などのコメントが寄せられています。

多彩すぎる男の子の日常が大人気

こうちゃんはスーパーベビーシッター、シャワーのプロなど、とにかく多彩で個性あふれる男の子。子守りをしたり、自分でシャワーを浴びたり、弟分「マロン」くんの遊び相手を担ったり、日々忙しく過ごされているのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすこうちゃん、マロンくんの日常は日々多くのユーザーにダックスの魅力を余すことなく発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kou111dachs」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。