4匹のワンコたちにピアノの弾き方を教えたら、思った以上に興味津々になる子がいて…？微笑ましい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万5000回再生を突破。「素敵」「天才」「とっても可愛い」「癒されました」といった声が寄せられています。

【動画：『ピアノの弾き方』を4匹の犬に教えてみた結果→1匹が興味津々になって…微笑ましすぎる『ピアニスト誕生の瞬間』】

ピアノの弾き方を教えてみたら…

YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」に投稿されたのは、豆柴の兄妹「豆じろう」くん・「幾三」くん・「凛」ちゃん・「四竜」くんにピアノの弾き方を教えてみた時の様子です。まずママさんは豆じろうくんを抱っこしてピアノの前に座り、お手々を持って鍵盤を押させたそう。

その後、幾三くん、凛ちゃん、四竜くんの順で同じようにピアノに触れさせてみたところ、男の子たちは「何だこれ？」と緊張している様子だったのですが、凛ちゃんは興味津々になっていたといいます。

豆柴のピアニスト誕生！

鍵盤を押せば音が出ることはわかってもらえたはずなので、テーブルに置いてあったピアノを床に下ろして自由に弾いてもらうことに。するとみんなピアノの周りに集まってきたのですが、男の子3匹は匂いを嗅いだりウロウロしたりするだけで、なかなか鍵盤に触れようとしません。

そんな中で、凛ちゃんだけはお口やお手々で何度も鍵盤を押して、積極的にピアノの練習をしていたとか。ピアノの前を陣取って鍵盤を叩きまくり、リサイタルを開催する場面も！可愛すぎるピアニスト誕生の瞬間は、なんとも微笑ましいです。

ママさんの演奏中も興味津々

その後、ママさんがピアノの演奏を開始。凛ちゃんは隣にお座りして、「すごいな～」と感心したように手の動きを眺めていたそう。途中からはピアノの上に両手を乗せ、前のめりになって観察。これほどピアノに興味があるなら、上達するのも早そうですね。いつか凛ちゃんとママさんの連弾を聴ける日がくるかも…！？

この投稿には「可愛すぎます」「チャレンジ精神が素晴らしい」「上手に弾けてる」「素敵な演奏ありがとう」といったコメントが寄せられています。

個性豊かな豆柴4兄妹の可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。