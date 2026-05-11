リトルなでしこが“日韓戦”を制してＷ杯出場権を獲得！ 宮地のPKストップ＆樋口の直接FK弾で１−０勝利！【U-17女子アジア杯】

リトルなでしこが“日韓戦”を制してＷ杯出場権を獲得！ 宮地のPKストップ＆樋口の直接FK弾で１−０勝利！【U-17女子アジア杯】