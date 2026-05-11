【付録】「べっこう柄調光サングラス＆巾着ケース」が付いてくる！ 『sweet 2026年6月号増刊 otona SWEET』が5月12日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『sweet 2026年6月号増刊 otona SWEET』（宝島社）の「べっこう柄調光サングラス＆めがね拭きにもなる巾着ケース」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月12日に発売される『sweet 2026年6月号増刊 otona SWEET』（税込2100円）。付録として、「べっこう柄調光サングラス＆めがね拭きにもなる巾着ケース」が付いてきます。
今回の目玉であるサングラスは、日差しを浴びるとレンズの色が透明から色濃く変化する「調光レンズ」仕様です。室内ではクリアな伊達メガネ風、屋外ではサングラスとして、これ一本でシーンに合わせて使い分けることができます。紫外線を約99％以上カットしてくれるため、おしゃれを楽しみながら目もしっかり守れる実用的なアイテムです。
紗栄子さんが手がけるブランド「ALLISON BROWN（アリソンブラウン）」とのコラボレーションにより、洗練された「べっこう調フレーム」が完成。どんなコーディネートにも合わせやすく、大人の余裕を感じさせるこなれた雰囲気をプラスしてくれます。さらに付属の小花柄巾着ケースは、そのままめがね拭きとしても使える優れものです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『sweet 2026年6月号増刊 otona SWEET』の「べっこう柄調光サングラス＆めがね拭きにもなる巾着ケース」が見逃せない！
宝島社から5月12日に発売される『sweet 2026年6月号増刊 otona SWEET』（税込2100円）。付録として、「べっこう柄調光サングラス＆めがね拭きにもなる巾着ケース」が付いてきます。
紫外線に反応してレンズの色が変わる「調光レンズ」を採用
今回の目玉であるサングラスは、日差しを浴びるとレンズの色が透明から色濃く変化する「調光レンズ」仕様です。室内ではクリアな伊達メガネ風、屋外ではサングラスとして、これ一本でシーンに合わせて使い分けることができます。紫外線を約99％以上カットしてくれるため、おしゃれを楽しみながら目もしっかり守れる実用的なアイテムです。
こだわり抜かれたべっこう調フレームと便利な巾着ケース
紗栄子さんが手がけるブランド「ALLISON BROWN（アリソンブラウン）」とのコラボレーションにより、洗練された「べっこう調フレーム」が完成。どんなコーディネートにも合わせやすく、大人の余裕を感じさせるこなれた雰囲気をプラスしてくれます。さらに付属の小花柄巾着ケースは、そのままめがね拭きとしても使える優れものです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)