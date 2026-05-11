【無印良品】手摘みバジルの香りが贅沢！ あえるだけの本格パスタソースが優秀すぎる
無印良品で人気の「あえるだけ」シリーズから、素材の質にこだわったバジルソースが登場。忙しい日のランチや、ちょっとぜいたくなディナーを彩る本格派の味わいが、手軽に自宅で楽しめると話題です。
【投稿】無印良品公式Xのパスタ商品
▼あえるだけのパスタソース 手摘みバジル（税込290円）
香り豊かなバジルにオリーブオイルを合わせた、風味豊かなパスタソースです。兵庫県たつの市で早朝に手摘みされたバジルを、その日のうちに加工することで、色鮮やかでフレッシュな香りを閉じ込めています。えぐみの出やすい茎を除き、厚みのある葉だけをぜいたくに使用しているのがおいしさの秘密です。
▼バジルソースのアレンジ例
このソースは、冷製パスタやカプレーゼのドレッシングとしても重宝します。レビューでも絶賛の声が多く、魚料理や鶏肉のソテーに添えるなど、ストックしておけば献立の幅がぐんと広がります。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】無印良品公式Xのパスタ商品
こだわりが詰まった「おいしさのわけ」このソースの最大の特徴は、素材の鮮度と産地へのこだわりです。温暖な気候で育った兵庫県産のバジルを使用し、香りを最大限に引き出す工夫が凝らされています。そのままパスタにあえるのはもちろん、料理のアクセントとしても幅広く活躍します。
香り豊かなバジルにオリーブオイルを合わせた、風味豊かなパスタソースです。兵庫県たつの市で早朝に手摘みされたバジルを、その日のうちに加工することで、色鮮やかでフレッシュな香りを閉じ込めています。えぐみの出やすい茎を除き、厚みのある葉だけをぜいたくに使用しているのがおいしさの秘密です。
アレンジ自在！ 食卓を彩る万能ソースパスタソースとしてだけでなく、シンプルな味わいだからこそアレンジ料理にも最適です。自宅ではなかなか再現できない「お店の味」が、これ1つで簡単に完成します。
▼バジルソースのアレンジ例
このソースは、冷製パスタやカプレーゼのドレッシングとしても重宝します。レビューでも絶賛の声が多く、魚料理や鶏肉のソテーに添えるなど、ストックしておけば献立の幅がぐんと広がります。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)