覚醒した和製大砲　村上宗隆のMLB挑戦は「可能性1％」から始まった　Wソックス幹部が証言した契約の舞台裏「すべてが未知数だった」

いまやホワイトソックスに欠かせない戦力となっている村上(C)Getty Images

開幕前には「成功できないかもしれない」という下馬評が囁かれ、市場評価も落ち着いていた村上宗隆。しかし、ホワイトソックスで出場機会を与えられ続ける26歳の和製大砲の調子は、レギュラーシーズン突入からすこぶる良い。

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ルーキーイヤーながらメジャーリーグの水には早々に慣れた。40試合に出場している村上は、142打席に立ち、打率は.232（142打数33安打）ながら、15本塁打、出塁率.364、長打率.556、OPS.921とハイアベレージを記録する。

確かに三振はリーグトップの60個（34.5％＝リーグワースト3位）を数える。ただ、その一方で長打率から打率を引き、.100以上あれば「一流」とされる純然たるパワーを表す指標『ISO』は脅威の.324をマーク。「速球は打てない」「変化球に苦戦する」などと様々に言われた村上が檜舞台でも十分に通用しているのは証明されている。

国際市場に投資をしたホワイトソックスからしてみれば、まさしく“金脈”を当てた形だ。米球界内での下馬評を覆した村上のブレイクには、球団幹部たちも鼻高々である。

米スポーツ専門局『FOX Sports』の取材に答えたホワイトソックスの国際スカウト部長であるデビッド・ケラー氏は、昨年8月から最優先獲得リストに村上を入れていたことを告白。ただ、当時の球団内では「契約できる可能性は1％くらい」という話し合いがされていたという。