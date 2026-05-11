アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けたアメリカの提案に対するイラン側からの回答を受け取ったとし、「断じて受け入れられない」と批判しました。

トランプ大統領は10日、自身のSNSでアメリカ側の提案に対するイラン側からの回答を受け取ったことを明らかにし、このように厳しく批判しました。

アメリカ トランプ大統領

「イランのいわゆる“代表者”たちからの回答を先ほど読み終えた。気に入らない、断じて受け入れられない」

イラン側の回答についてウォール・ストリート・ジャーナルは複数の関係者の話として、「アメリカの要求とは隔たりを残す内容だった」などと報道。

こうした中、ニュースサイト「アクシオス」はトランプ氏がイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行い、イラン側からの回答などについて協議したと報じました。

トランプ大統領

「とても良い電話会談だった。私たちは良好な関係を築いている」

一方、イラン国営メディアは11日、「トランプ氏の過度な要求に屈服することを意味する」としてアメリカからの提案を「拒否した」と報道。協議の行方は依然として不透明なままです。