ボートレース平和島の「BOATBoyカップ」が12日に開幕する。

実力確かな顔ぶれがそろった中で、最も勢いがあるのは岡村慶太（38＝福岡）だ。

2月14〜18日の桐生一般戦を皮切りに戸田一般戦（2月25日〜3月1日）→若松G3企業杯（3月10〜15日）→下関一般戦（3月19〜23日）→浜名湖一般戦（3月29〜4月3日）→三国一般戦（4月14〜19日）→津一般戦（4月24〜27日）→若松スポニチ杯（1〜6日）と8連続で優勝戦進出中。そのうち下関、浜名湖、津、若松では優勝を飾り、絶好調モードにある。

「8連続優勝戦進出はツキがあった。とにかく流れが良かった」と前節までを振り返った。

今回は近況、動きが芳しくない57号機とタッグを組む。前検は「まだ分かりませんが、班では一緒かな」と半信半疑の様子。それでも「（8連続で優勝戦進出中の時も）エンジンは今回よりひどいのを引いていたこともあった。ペラもその時その時、先輩に聞いたりして調整していました。どう流れをつかめるかです」と慌てるそぶりは一切ない。

初日は10Rに6号艇で登場。着実に上積みを図り、シャープに艇間を突く。