強い寒気が流れ込む影響で大気の状態が不安定に

あす（火）は高気圧の圏内となっておおむね晴れますが、地上付近に湿った空気が流れ込みやすいことや、日中の日射により気温が上昇する一方、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むことで大気の状態が不安定となります。気温が上がりきる午後からは内陸や山沿いを中心に、急な強い雨や落雷などにお気をつけください。

【CGで見る】12日(火)〜18日(月)全国の週間天気予報

あすの各地の予想最高気温

札幌 ：24℃ 釧路：16℃

青森 ：25℃ 盛岡：24℃

仙台 ：23℃ 新潟：24℃

長野 ：24℃ 金沢：24℃

名古屋：25℃ 東京：25℃

大阪 ：26℃ 岡山：25℃

広島 ：25℃ 松江：26℃

高知 ：25℃ 福岡：25℃

鹿児島：26℃ 那覇：26℃

あすもきょうと大体同じくらいの気温になるでしょう。日中は各地25℃前後のところが多くなりそうです。

大気の状態不安定な日が続く 木曜日ごろにかけて天気急変しやすい

今週は高気圧に覆われて大体晴れるものの、大気の状態が不安定な日が続き、木曜日ごろにかけて天気が急変しやすくなっています。水曜日や木曜日は関東甲信の平野部でも天気が急変しやすいでしょう。週末はよく晴れそうです。



沖縄は、水曜日からは梅雨の中休みとなるでしょう。気温は平年よりも高い日が続き、週末は大幅に高くなる予想です。



東京では週末以降、25℃を下回る日がほとんどなくなり、27℃前後の日が続くでしょう。暑さのギアが変わりそうです。