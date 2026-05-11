タレントのマツコ・デラックス（53）が11日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、子供教育に持論を語った。

番組では、子供に「鬼が来るよ！」といった言葉で注意することが正しいのかどうか、是非を問う内容の記事が紹介された。明らかなうその注意だけに、ネットでは「子供は親のことをうそつきだと思う」などといった消極的な意見も上がっていた。

この議論に、マツコは「親はうそをつくからどうのこうのって、生やさしい意見があったけど、この世なんてうそしかないじゃない？」とバッサリ。「子供のころから、うそに慣れておくのは大事だと思うよ？きれいに育てちゃったら、生きていけなくなるじゃない。うそばっかりじゃん！もう」と声を荒らげた。

また、ハラスメントから子供を守るため、厳しく教えづらくなった学校教育についても言及した。「学校もおよび腰になっちゃっているから」。その上で「ある程度、親が厳しくしないと、今“日本って礼儀正しい国ですよ”とか何とか言われているけどさ、あと10年、20年たったら、そうじゃない人が多くなる気がするんだよね」と話し、礼儀を重んじる日本教育への影響を懸念していた。