先天性四肢欠損症のタレント佐野有美（あみ、36）が11日、ブログを更新。芸能プロダクション「ココダイバーシティ・エンターテイメント」への所属を報告した。

佐野は19年に自身の個人事務所「佐野有美事務所」設立を報告していたが、「今回は私自身 活動歴15年目という大きな節目を迎え 皆さんへ大切なご報告があります」と切り出し、「この節目に際して 自身のさらなる成長と刺激のため この度、芸能プロダクション『ココダイバーシティ・エンターテイメント』に所属する事が決定いたしました」と報告。「今回所属にあたっては私自身も改めて面接に臨み 選考を経て合格をいただく事が出来ました」と経緯を説明した。

続けて「私は先天性四肢欠損症という障がいがありますが 身体に不自由はあっても私には声があります」とし、「この唯一ある声を使って これからも皆さんに届くメッセージを発信し続けたいと思っています。その思いはこれまで以上に強くあります」と意気込みをつづり、「環境は新しくなりますが 私の原点である『等身大の私で歩むスタイル』はこれからは事務所の力強いサポートのもと より一層の情熱を持って皆さんに笑顔と希望をお届け出来るように精進していきます。新たな一歩を踏み出す佐野有美を今後とも温かく応援していただきますと幸いです。よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

佐野は高校時代、チアリーディング部で活動し、09年に日本テレビ系「愛は地球を救う」で「車いすのチアリーダー」として取り上げられ話題に。同年、自伝本「手足のないチアリーダー」を出版。11年に歌手デビューし、アルバム「あきらめないで」は第53回輝く！日本レコード大賞「企画賞」を受賞。現在は講演活動も行っている。