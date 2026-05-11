市川團十郎、長男と“夜の東京タワー”お出かけショット公開「麻央さんそっくり」「成長感じる」
【モデルプレス＝2026/05/11】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が4月21日、自身のInstagramを更新。長男のプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】48歳歌舞伎俳優「成長感じる」13歳長男ソロショット
團十郎は「夜の東京タワー 暖かくなってきましたね。皆さまは夜のお出かけされますか？」とつづり、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄のソロショットを公開。東京タワーの前で両手を広げ満面の笑みを浮かべる様子を披露した。
この投稿にファンからは「勸玄くん麻央さんそっくり」「成長感じる」「イケメン」「将来が楽しみ」などの声が届いている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌舞伎俳優「成長感じる」13歳長男ソロショット
◆市川團十郎、長男のソロショット公開
團十郎は「夜の東京タワー 暖かくなってきましたね。皆さまは夜のお出かけされますか？」とつづり、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄のソロショットを公開。東京タワーの前で両手を広げ満面の笑みを浮かべる様子を披露した。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿にファンからは「勸玄くん麻央さんそっくり」「成長感じる」「イケメン」「将来が楽しみ」などの声が届いている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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