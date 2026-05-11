◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(10日、ロンドン)

卓球女子日本代表の橋本帆乃香選手が決勝の中国戦でみせたカットプレーに大会公式も絶賛しました。

中国・蒯曼選手を相手に、鉄壁のカットプレーで、第1ゲームを11-6で先取。第2ゲームは中盤以降ミスが続き追いつかれましたが、第3ゲームから再び鉄壁の守りに加え、時折みせる鋭い攻撃で翻弄(ほんろう)。第4ゲームの10-8でマッチポイントでは、長いラリーで相手のボールが台の外に外れ、粘り勝ち。最後は相手のサーブから39回にも及ぶラリーとなり、橋本選手は左手を3度突き上げました。

橋本選手がみせた驚異の粘りプレーに、WTT(ワールドテーブルテニス)やITTF(国際卓球連盟)の公式インスタグラムが反応。「信じられない」「流れるような美しさ」「優雅なプレーでマッチポイントをものにした」「純粋なコントロール、スピン、忍耐のラリー」と中国選手を撃破した27歳を絶賛しました。

橋本選手は今大会6試合に出場し、グループリーグのドイツ戦で今季好調のウィンター選手に敗れましたが、5勝1敗の成績。大舞台で中国選手を破るなど、6大会連続の準優勝となった日本チームを支えました。