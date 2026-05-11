同クラスでは広めな後席がアドバンテージ

フォルクスワーゲンID.ポロ GTIのドアを開くと、プロトタイプらしく布製カバーでダッシュボードは隠されていた。車内空間は、大人4名が快適に座れる広さがある。

【画像】フォルクスワーゲンらしいルックス ID.ポロ GTI サイズの近い電動ハッチバックは？ 全157枚

フロントシートは、やや小ぶり。身長が高い筆者の場合、座面はもう少し長くて良い。それでも、お尻を包み込んでくれ、座り心地に優れる。長時間でも疲れにくそうだ。



フォルクスワーゲンID.ポロ GTI（プロトタイプ）

後席側は、ポロ・クラスのコンパクトハッチバックでは、僅かに広め。ミニ・クーパー SEやルノー5 E-テックに対する、アドバンテージになるはず。フォルクスワーゲンが、実用性の高い普段の足として設計した結果が、カタチになっている。

ステアリングホイールは2スポークで、リムの上下がフラット。親指付近には、タッチセンサーではなく、物理スイッチが複数並んでいる。GTIのエンブレム部分は、その名を冠したドライブモード・ボタン。これを押すと、意欲的な走りへ興じれるらしい。

初代ゴルフ GTI風のアナログメーター・グラフィック

ドアの内張りやダッシュボードを覆うのは、ディナミカと呼ばれる、滑らかなマイクロファイバー。車内は、従来にないほどラグジュアリー＆スポーティな雰囲気にある。

ダッシュボードにはタッチモニターも備わるが、送風口の下には物理スイッチもチラっと見える。モニター式のメーターパネルは、スイッチを操作すると、初代フォルクスワーゲン・ゴルフ GTI風のアナログメーターへグラフィックが変わる。



フォルクスワーゲンID.ポロ GTI（プロトタイプ）

タッチモニターの表示も、レトロフューチャー。オーディオのメニューは、カセットテープを模したグラフィックで描かれ、駆動用バッテリーの残量は燃料計を真似たメーターで教えてくれる。多くの人へ響くデザインではないだろうか。

狙い通りにボディを引っ張るフロントアクスル

フォルクスワーゲンの技術者、フロリアン・ウンバッハ氏が助手席へ。砂利敷の駐車場を抜けて、アスファルトへ出る。乗り心地は適度に締まり、落ち着きがあり快適。タッチモニターで調整できるアダプティブダンパーのおかげで、幅広い特性を得ている。

最もソフトな設定では、凹凸を優しく吸収。荒れた路面でも、不快な揺れは届かない。最もハードに切り替えると、姿勢制御がタイトになり、ダイレクトな操縦性が際立つ。



フォルクスワーゲンID.ポロ GTI（プロトタイプ）

アクセルペダルを目一杯蹴飛ばしても、過剰なパワーが開放されることはない。直感的に勢いを高められ、前輪駆動らしい走りへのめり込める。

ステアリングホイールには、トラクションを感取するのに充分なフィードバックが伝わる。切り始めから手応えがあり、重み付けは理想的。神経質な印象は微塵もない。トルクステアは皆無といえ、フロントアクスルは小柄なボディを狙い通りに引っ張る。

人工エンジン音が再生されるGTIモード

ID.ポロ GTIは、適度にエネルギッシュでインタラクティブ。カーブの立ち上がりでは、リムを握る手の力を少し増やしたくなる、積極性が心地良い。同時に、アクセルペダルの角度でノーズの向きは調整できる。ヘアピンカーブからの脱出も、驚くほど力強い。

GTIモードを選ぶと、車内のスピーカーから人工のエンジン音が再生される。アクセルペダルの操作と関係なしに、変速したような音の変化を伴い、誇張し過ぎかもしれない。必要なければ、インディビジュアル・モードでオフにできる。



フォルクスワーゲンID.ポロ GTI（プロトタイプ）

ステアリングホイールの裏には、回生ブレーキのパドル。エンジンブレーキをかけるように、アクセルオフでの減速感を選べるのも好ましい。

フロントアクスルのトラクションは、印象的に高い。必要以上のパワーは秘めないが、操縦性へ影響が出ることはないし、電子制御が介入することもない。こんな運転体験を叶えたバッテリーEVは、そう多くはない。

これぞまさにフォルクスワーゲンのGTI

フロントタイヤがアスファルトへ伝えるトルクを、手のひらで感じ取れる。手足が直接タイヤと結びついたかのように、意のままにパワーを展開できる自信を抱ける。

ボルグワーナー社製トルクベクタリング・アクティブデフの効能を、これほど高度に引き出したフォルクスワーゲンは、過去になかった。その気になれば、魅惑的な走りへ没入できるが、バランスの良いシャシーで実用性や洗練性も忘れていない。



フォルクスワーゲンID.ポロ GTI（プロトタイプ）

これぞまさにGTI。バッテリーEVの高性能なフォルクスワーゲンへ、懐疑的な人はまだ多いと思うが、機会が来たら一度試乗してみて欲しい。きっと目からウロコなはず。

フォルクスワーゲンID.ポロ GTI（プロトタイプ）のスペック

英国価格：約3万5000ポンド（約735万円／予想）

全長：−mm

全幅：−mm

全高：−mm

最高速度：175km/h

0-100km/h加速：6.8秒

航続距離：423km（予想）

電費：8.0km/kWh（予想）

CO2排出量：−g/km

車両重量：1540kg（予想）

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：52.0kWh

急速充電能力：−kW（DC）

最高出力：226ps

最大トルク：29.5kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



フォルクスワーゲンID.ポロ GTI（プロトタイプ）