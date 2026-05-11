ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 霧島、高安が２連勝 琴桜、熱海富士は２連敗 豊昇龍休場で２横綱不… 霧島、高安が２連勝 琴桜、熱海富士は２連敗 豊昇龍休場で２横綱不在に 霧島、高安が２連勝 琴桜、熱海富士は２連敗 豊昇龍休場で２横綱不在に 2026年5月11日 17時59分 デイリースポーツ リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 「大相撲夏場所・２日目」（１１日、両国国技館） 大関霧島は義ノ富士と対戦。突き落としで勝ち、２連勝とした。 小結高安は前頭二枚目一山本に引き落としで勝ち２連勝。大関琴桜は小結若隆景と対戦。土俵際で投げを打ったが不発に終わり、寄り切りで敗れて２連敗となった。 関脇の２力士、熱海富士と琴勝峰はともに２連敗。この日、豊昇龍が休場となり、大の里との２横綱が不在となった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 豊昇龍が黒星、右脚負傷 霧島白星、琴桜敗れる 波乱の初日 横綱豊昇龍、大関琴桜、新関脇熱海富士が黒星発進 豊昇龍は高安戦で右足負傷 ２年ぶり大関復帰の霧島は白星も 大関霧島「しっかり頑張る」 大相撲夏場所１０日開幕