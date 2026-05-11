Curensology×Speedoの別注スイムウエア♡大人女性の夏スタイルに注目

夏のおしゃれをもっと自由に楽しみたい大人女性に向けて、「Curensology（カレンソロジー）」と世界的スイムブランド「Speedo（スピード）」による別注コレクションが登場。2026年4月16日（木）より、「Goldwin Online Store」、「Curensology」全店舗、「Curensology」オンラインストアにて発売されます。ファッション性と機能性を兼ね備えた今回のコレクションは、デイリーにも活躍する洗練デザインが魅力♡水辺でも街でも、自分らしく過ごせるアイテムが揃います。

上品さ際立つスイムウエア

今回のコレクションの主役となるのが、「Swimsuit」。価格は22,000円（税込）、カラーはブラックとスモークカーキの2色展開、サイズはMサイズです。

大人の女性が安心して着られるよう、上品さと体型カバーを両立したデザインが特徴。トップスは身幅にほどよくゆとりを持たせ、華奢見えを叶えながら自然にボディラインをカバーしてくれます。

さらに、ショーツ部分にはギャザーをたっぷり寄せたフリルデザインを採用。フェミニンな印象を演出しつつ、ヒップラインをさりげなく隠してくれるのも嬉しいポイントです。

シンプルながら女性らしさを引き立てる、大人のためのスイムウエアに仕上がっています♪

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デイリー使いできるラッシュガード

「Rash guard」は、価格25,300円（税込）、カラーはブラックとスモークカーキの2色、サイズはMサイズで展開されます。

水辺だけでなく、タウンユースにもなじむミニマルなデザインが魅力。ゆったりとしたサイズ感で、さらっと羽織れる軽やかさがあり、普段のコーディネートにも取り入れやすい一着です。

袖はやや長めに設計されており、サムホール付きで手の甲までしっかりカバー。UV対策をしながら、おしゃれも楽しめる仕様になっています。ファスナーはボディと同色でまとめられ、洗練された印象に。

さらに、大きめポケット付きで実用性にもこだわっています。

夏のお出かけを彩るポーチ

「Pool Pouch」は、価格4,180円（税込）。カラーはブラック、スモークカーキ、ブリリアントブルーの3色展開で、サイズはFREEです。

ビーチやプールシーンはもちろん、旅行時の小物収納などマルチに活躍するアイテム。開口部には、はっ水加工を施した止水シームテープを使用し、ちょっとした水濡れにも対応してくれます。

フロントには大きく「Curensology」のロゴをデザイン。シンプルながら存在感があり、コーディネートのアクセントとしても楽しめそうです。

大人の夏に寄り添う新コレクション

CurensologyとSpeedoが生み出した今回の別注コレクションは、機能性だけでなく、女性らしいシルエットや着心地にもこだわったラインナップ。

水辺でも街でも自然になじむデザインは、夏のおしゃれをより快適にアップデートしてくれます♡

今年のサマーシーズンは、上品さと実用性を兼ね備えた特別なアイテムで、自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか。