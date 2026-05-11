サントリー、“ポケモン進化ボトル”全18種を6月発売 『C．C．レモン』にはピチュー、ピカチュウ、ライチュウをそれぞれ描く【対象ドリンク・キャラクター一覧あり】
サントリービバレッジ＆フードは、「ポケモン」30周年を記念したタイアップ企画第2弾として、同社のドリンクパッケージに人気キャラクターをデザインした“ポケモン進化ボトル”全18種を、6月下旬より全国で販売する。ポケモンの“わざ”や特徴をモチーフに、ロングセラーブランドの世界観をアレンジした特別なオリジナルパッケージとなっている。
【写真多数】人気ドリンクが“ポケモン進化ボトル”で登場！全18種の限定ボトル 一覧
対象となるドリンクは、『C．C．レモン』『ペプシ＜生＞BIG ZERO』『ペプシ＜生＞BIG ZERO LEMON』『POPメロンソーダ』『なっちゃん りんご』『なっちゃん オレンジ』の6商品で、各3種ずつ計18種類のデザインを用意する。
『C．C．レモン』には、ブランドカラーである黄色と微炭酸の心地よい刺激が“でんきタイプ”を想起させることから、ピチュー、ピカチュウ、ライチュウをデザイン。
『ペプシ＜生＞BIG ZERO』『ペプシ＜生＞BIG ZERO LEMON』『POPメロンソーダ』には、ゲームソフト『ポケットモンスター 赤・緑』で“最初に選ぶ3匹”として登場する、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメと、それらの進化形を描いた。
また、『なっちゃん りんご』には“りんごぐらしポケモン”のカジッチュを、『なっちゃん オレンジ』にはオレンジの体色が特徴的なパモを採用し、それぞれの進化形をデザインしている
自動販売機を除く全国で発売予定だが、一部店舗では取り扱いがない場合あり。なお、限定デザインはなくなり次第終了となる。
商品概要は以下のとおり。
■C．C．レモンポケモンデザインラベル（500ミリリットルペットボトル／税別200円）
描かれるポケモン：ピチュー、ピカチュウ、ライチュウ
■ペプシ＜生＞BIG ZEROポケモンデザインラベル（600ミリリットルペットボトル／税別200円）
描かれるポケモン：ヒトカゲ、リザード、リザードン
■ペプシ＜生＞BIG ZERO LEMONポケモンデザインラベル（600ミリリットルペットボトル／税別200円）
描かれるポケモン：ゼニガメ、カメール、カメックス
■POPメロンソーダポケモンデザインラベル（600ミリリットルペットボトル／税別200円）
描かれるポケモン：フシギダネ、フシギソウ、フシギバナ
■なっちゃんりんごポケモンデザインラベル（425ミリリットルペットボトル／税別220円）
描かれるポケモン：カジッチュ、カミッチュ、カミツオロチ
■なっちゃんオレンジポケモンデザインラベル（425ミリリットルペットボトル／税別220円）
描かれるポケモン：パモ、パモット、パーモット
【写真多数】人気ドリンクが“ポケモン進化ボトル”で登場！全18種の限定ボトル 一覧
対象となるドリンクは、『C．C．レモン』『ペプシ＜生＞BIG ZERO』『ペプシ＜生＞BIG ZERO LEMON』『POPメロンソーダ』『なっちゃん りんご』『なっちゃん オレンジ』の6商品で、各3種ずつ計18種類のデザインを用意する。
『ペプシ＜生＞BIG ZERO』『ペプシ＜生＞BIG ZERO LEMON』『POPメロンソーダ』には、ゲームソフト『ポケットモンスター 赤・緑』で“最初に選ぶ3匹”として登場する、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメと、それらの進化形を描いた。
また、『なっちゃん りんご』には“りんごぐらしポケモン”のカジッチュを、『なっちゃん オレンジ』にはオレンジの体色が特徴的なパモを採用し、それぞれの進化形をデザインしている
自動販売機を除く全国で発売予定だが、一部店舗では取り扱いがない場合あり。なお、限定デザインはなくなり次第終了となる。
商品概要は以下のとおり。
■C．C．レモンポケモンデザインラベル（500ミリリットルペットボトル／税別200円）
描かれるポケモン：ピチュー、ピカチュウ、ライチュウ
■ペプシ＜生＞BIG ZEROポケモンデザインラベル（600ミリリットルペットボトル／税別200円）
描かれるポケモン：ヒトカゲ、リザード、リザードン
■ペプシ＜生＞BIG ZERO LEMONポケモンデザインラベル（600ミリリットルペットボトル／税別200円）
描かれるポケモン：ゼニガメ、カメール、カメックス
■POPメロンソーダポケモンデザインラベル（600ミリリットルペットボトル／税別200円）
描かれるポケモン：フシギダネ、フシギソウ、フシギバナ
■なっちゃんりんごポケモンデザインラベル（425ミリリットルペットボトル／税別220円）
描かれるポケモン：カジッチュ、カミッチュ、カミツオロチ
■なっちゃんオレンジポケモンデザインラベル（425ミリリットルペットボトル／税別220円）
描かれるポケモン：パモ、パモット、パーモット