「こんにちはー……えっ、ええぇ！？」郵便屋さんが苦笑いしながら渡した“ペットボトル荷物”に「なんじゃこりゃ」「これで届くんだ！」

郵便屋さんが苦笑いしながら差し出した荷物は、なんとペットボトル。中に入っていたのは、家族が注文した盆栽の苗でした。郵便を受け取った妻がその写真をThreadsに投稿したところ、「斬新っ」「これで届くんだ！凄い」と反響が広がっています。



【写真】ペットボトルに入っていたのは…「盆栽用の苗」でした

投稿したのは、夫と1歳の息子と暮らすpote.520627さん（@pote.520627）。受け取った瞬間、投稿主さんは思わず目を疑ったそう。産後で少しぼんやりしていたこともあり、目の前の物体が何なのか、すぐには理解できなかったといいます。



「こんにちはー、どうもー……えっ、ええぇ！？なんじゃこりゃ！？」



荷物の中身は、盆栽用の苗でした。植物は柔らかい緩衝シートで丁寧に包まれ、内部で動かないよう固定されていたそうです。さらに、容器になっていたペットボトルは上下に切り込みが入り“皮一枚”つながった状態でパカッと開く仕組みになっており、植物を傷つけず簡単に取り出せたといいます。見た目のインパクトとは裏腹に、かなり理にかなった梱包だったよう。



この苗を注文したのは夫でした。もともと動植物好きで、独身時代は水草水槽、結婚後は庭でガーデニングを楽しんでいたそうですが、3年ほど前から「盆栽……やりたい……」とつぶやくように。息子の誕生を機に、ついに一歩を踏み出したようです。



帰宅した夫はペットボトル入りの苗を見るなり、「おぉ！？早く出してあげなきゃ！！！」と大慌て。遭難者を救出するような勢いで、取り出し作業に入ったといいます。



多趣味な夫のおかげで、タイヤのような大物が届くことにも慣れていたという投稿主さん。それでも「今回ばかりは度肝を抜かれました」と振り返ります。



今回の投稿で初めて知ったのが、「第四種郵便（植物種子等郵便物）」という発送方法の存在でした。投稿主さんは「ペットボトルで植物を発送できるんだ！」という驚きを誰かと共有したくなり、最近始めたThreadsに、友人へ話しかけるような感覚で投稿したそうです。



すると、想像以上の反響が集まりました。「初めて見た！」「賢い！」というコメントが多く寄せられ、投稿主さんも「やっぱりそうだよね、私だけじゃないよね！？」と共感を得られたことをうれしく感じたといいます。



中でも印象に残ったのは、「普通郵便より安い料金で、これを配達してるんだよなぁ…。すげぇわ」という声でした。この一言を見て、送る側、届ける側、それぞれに工夫と苦労があるのだと感じたそうです。



苗はその後、到着前から用意してあった鉢に無事植え替えられました。さらに、気づけば仲間の植物も増え、苔まで始める予定なのだとか。



「わが家の『盆栽（夫）ワールド』はこれからも広がっていきそうです」