今月（5月）1日から7日が憲法週間だったことにちなみ、市民の人権への意識を高めようというイベントが岡山市北区で開かれました。

【写真を見る】「自分を客観視 じゃあどこからが客観なんだろう？と…」全国的に増加傾向にある若者の自殺…臨床心理士が支える側の心構えについて講演

「自分を客観視する」人の話を聞くうえで大事

イベントは岡山市が毎年この時期に開いているものです。ここ数年、全国的に増加傾向にある若者の自殺。精神疾患についての認知を広める活動などを行っている、臨床心理士のみたらし加奈さんが支える側の心構えなどについて講演しました。

（臨床心理士 みたらし加奈さん）

「自分を客観視する。じゃあどこからが客観なんだろう？と思うことって人の話を聞くうえですごく大事なんです。そういうふうに分かっておくことがすごく大事」

（講演を聞いた人）

「自殺を考えている人たちの接し方というのは勉強になりました」



岡山市は今後も毎年こうしたイベントを開き、人権への意識を高めていきたいとしています。