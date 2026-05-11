西武などで活躍した元プロ野球選手・清原和博氏の長男・清原正吾さん（２３）がモデルの母・亜希も含めた近影と思われる家族４人ショットをＳＮＳで公開。反響が広がっている。

清原氏と亜希は２０１４年９月に離婚。慶応大野球部の４番で、ベストナインにも選ばれた正吾さんは、ＮＰＢ入りの道も目指したが、惜しくも指名されなかった。次男で慶応大野球部の勝児さん（２１）は、慶応高時代に甲子園に出場。亜希はアパレルブランドのプロデュースや日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」への出演など、多方面で活躍している。

正吾さんは１０日付のインスタグラムで「記念」「Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｅｒ： ＠ａｋｉｎｏｒｉｉｔｏ＿ｉ」と世界的なフォトグラファー・伊藤彰紀氏のアカウントを添え、伊藤氏が撮影した家族写真や、自身の写真などを公開。これには母・亜希も「感謝してもしても足りない」と反応。フォロワーからも「皆さんの笑顔が最高だし、清原さんの幸せな笑顔が見られて感無量」「お父さんも一緒だね みんないい顔」「清原選手の笑顔見れて嬉しいです！」「パパもいて超感動した」「本当に本当にステキなご家族。世界一のチーム！」「４人の笑顔が眩しすぎます♥」「めっちゃカッコイイ」「めっちゃええ男！！！」「男前」「お母さん似とお父さん似と一目瞭然ですね！」「長男くん、めちゃイケメン」などの声が届く反響となっている。