MyGO!!!!!、「迷子集会」出張版 第三弾 -日常の築葉書- 大阪公演が開催！

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5月9日（土）に、COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて“「迷子集会」出張版 第三弾 -日常の築葉書-”大阪公演が開催された。

本イベントはMyGO!!!!!メンバーがお送りするラジオ番組 「MyGO!!!!!の迷子集会(マイゴセンター)」の出張版イベントで、一昨年・昨年に続く3度目の開催となる。

今回は初の2都市での開催となり、本公演は1都市目となる大阪公演。会場の「COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール」は、2022年11月に開催されたMyGO!!!!! 3rd LIVE「声を抱えて生きる」と同会場であり、バンドにとって縁のある地での開催となった。

イベント内では、昼の部・夜の部で内容の異なる、MyGO!!!!!メンバーの日常を垣間見ることのできる書き下ろしの朗読劇のほか、「迷子集会」でおなじみのコーナーや、出張版ならではの企画が展開された。一部コーナーは後日YouTubeにて公開収録回として配信予定となっている。

昼の部では、ゲームコーナーとして「前混答（イントロミックスクイズ）」、「同想舞（ジェスチャーゲーム）」といったコーナーや、今回のイベントタイトルにちなみ、3つの箱から1枚ずつお題を引き、そのお題を盛り込んで30秒間トークをするという「築葉答（つぎはぎ エピソードトーク）」を実施。

夜の部では、「逆続答（リバースメドレークイズ）」、渡されたトークテーマでトークをし、一人だけ異なるトークテーマで話しているメンバーを見つけるコーナー「MyGO!!!!!迷子！迷子！（ MyGO!!!!!の迷子の迷子ちゃん！）」、TERIYAKI GAMESから発売されているカジュアルボードゲーム「レロレロ酒場」からインスピレーションを受けたコーナー「列路答（レロレロMyGO!!!!!ソングクイズ）」といったゲームコーナーが行われた。

また両部共通で、大阪公演にちなんだ「○○ OSAKAグランプリ 2026」と題し、クイズの正解数と愛音による「ANON OSAKA」ポイントで各キャストが競い合う、本公演ならではの企画も行われた。

イベントでは、TVアニメ『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』『BanG Dream! Ave Mujica』の再放送決定も発表された。地上波での放送は日本テレビにて、7月7日(火) 26時15分よりスタートを予定。TVerでの配信も予定されている。また、TVアニメ続編シリーズは2027年1月より日本テレビ系全国30局ネットにて地上波放送が決定している。

「迷子集会」出張版 第三弾 -日常の築葉書- 大阪公演

2026年5月9日(土)

昼の部 開場13:15／開演14:00（予定）

夜の部 開場16:15／開演17:00（予定）

出演：MyGO!!!!!（羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子）

会場：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

公演詳細はこちら

https://bang-dream.com/events/maigocenter-event3/

「MyGO!!!!!の迷子集会(マイゴセンター)」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUFFl4hYd1R0SQPSCAqPVuT5F2By4pqO7

●イベント情報

MyGO!!!!!「迷子集会」出張版第三弾 - 日常の築葉書 -

2都市目・埼玉公演

8月8日(土)開催

現在、夜の部のチケットが発売中。※先着順・無くなり次第終了となります。

チケット受付はこちら

https://eplus.jp/maigocenter-event3/

MyGO!!!!! 9th LIVE「つなぎ目の向こうに」

7月18日(土)・19日(日)開催

チケットプレイガイド二次先行が5月18日(月)まで受付中。

チケット受付はこちら

https://eplus.jp/mygo-9th/

●リリース情報

MyGO!!!!! 3rd Album

『致並跡』

7月15日発売

数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤には、昨年開催されたMyGO!!!!! 8th LIVE「想いのかたちが積もるとき」の映像が収録予定です。

CD情報はこちら

https://bang-dream.com/discographies/4165/

©BanG Dream! Project

関連リンク

バンドリ！公式サイト

https://bang-dream.com

MyGO!!!!!公式X

https://x.com/bang_dream_mygo

アニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!! / Ave Mujica」公式サイト

https://anime.bang-dream.com/mygo-avemujica/