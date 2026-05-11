■これまでのあらすじ

「病弱」という免罪符でわがまま放題だった義母。妻や義父は気づいていたが、夫だけは母親を信じ切っていた。真実を知った夫は母親と話し合うために、妻と一緒に義実家へ。すると、義母が「今さら離婚なんてするわけないでしょ」と声を荒らげていて…。



離婚を告げられた義母は、大きな声で泣き喚き、義父がいかにひどいか・自分がいかにかわいそうかを夫にアピールしていました。

今までの夫だったら、ここで義母の味方をしていたことでしょう。でも、真実を知った夫は「母さんたち夫婦の問題」と義母を突き放したのです。すると、義母の怒りの矛先は私へ向いて…。まさか手を上げられるとは思ってもいませんでした。「あんたなんて…！」と目をいからせる義母はとても病弱な人には見えません。「元気そう」という私の言葉に、義母は急に胸を押さえ、優しい夫は義母に駆け寄ろうとしていましたが…これも演技ですよね。「家族なんだもの。気遣うのは当たり前でしょう！」こうやって人の善意につけ込んで恥ずかしくないんですかね？

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)