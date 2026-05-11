時短ママさんが退勤した途端に始まる悪口大会…。

後輩は「16時まででも助かる」「子どもがいるから仕方ない」と思っていたようですが、同調せざるを得ない状況ですよね。

このときは陰で悪口を言うだけで済んでいましたが、次第にそれだけでは済まなくなり…!?

>>【まんが】女女平等

(ウーマンエキサイト編集部)