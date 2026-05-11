俳優で歌手の山下智久（41）が、10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。代表作ともいえる日本テレビ系ドラマ「野ブタ。をプロデュース」での行動を謝罪した。

チャラく自由奔放なキャラクターを演じた山下だったが、林修氏から「本番では監督の指示とは正反対のキャラを演じられたんですか？」と振られ「そうです」と回答。「当時まだ若くて、どうにかここで爪痕を残さなきゃいけないっていう気持ちがやたら強くてですね。監督は最初『早口で、理性的で、スマートな静かな男の子を演じて』って言われて、『わかりました』って言って、本番で全然違うことをやって」と告白し、スタジオを驚かせた。

林氏が「監督からはどういう評価が下ったんですか？」と聞くと、山下は「最初は『やべーな。コイツやべーなー』みたいな。プロデューサーさんとかもザワザワ、ソワソワしてて」と当時の様子を明かした。

林氏は「『その演技じゃダメだから直せ』ってことはなかったんですか」と聞くと、山下は「言われてたんですけど、本番で僕が何も言うことを聞かなかった」と告白し「監督ごめんなさい。今はちゃんとやります」と謝った。

山下は「子どものときから競争社会だったので、何かインパクトを残さないといけないっていう…」と若いころの心情を語った。