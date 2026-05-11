福井ブローウィンズ、トビンマーカス海舟とアイヴァナーカスを自由交渉リストに公示…両選手とは交渉継続へ

5月11日、福井ブローウィンズはトビンマーカス海舟とラポラス・アイヴァナーカスの2選手を、Bリーグの自由交渉選手リストに公示したことを発表した。なお、クラブは両選手と引き続き交渉を行っていくとしている。

アメリカ出身で現在25歳のトビンは、198センチ93キロのパワーフォワード。学生時代はアメリカでプレーし、滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）でキャリアをスタートさせると、京都ハンナリーズ、千葉ジェッツ、東京ユナイテッドBCを経て、今シーズンから福井へ加入。レギュラーシーズン53試合で1試合平均2.8得点2.3リバウンドを記録し、B2プレーオフでも3試合プレーした。

リトアニア出身で現在28歳のアイヴァナーカスは、208センチ107キロのパワーフォワード兼センター。母国と東欧のリーグでプレーした後、2023年に福島ファイヤーボンズへ加入。今シーズンから福井に籍を移し、レギュラーシーズン59試合で1試合平均15.2得点7.4リバウンドを記録。B2プレーオフの3試合では、1試合平均26.7得点10.0リバウンドのハイパフォーマンスを披露した。

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