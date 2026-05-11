METALVERSEが、ワンマンライブ『METALVERSE #4 - RE:VERSE』を9月19日にSpotify O-EASTで開催する。

（関連：【画像あり】METALVERSE、ワンマンライブ『METALVERSE #3 - GARDEN OF EDEN』ライブ写真）

同情報は、Spotify O-EASTでのワンマンライブ『METALVERSE #3 - GARDEN OF EDEN』で5月9日に発表されたもの。同公演では、スクリーンにこれまで開催されたワンマンライブ『#1』からの振り返りムービーが流され、その後『METALVERSE #4 - RE:VERSE』の開催がサプライズで発表された。

メンバーはすべての演奏を終えると「この夏に沢山お会いしましょう！」と、これから発表が予定される夏のスケジュールを匂わせながらステージを後にした。

なお、8月25日のZepp Haneda (TOKYO)で開催される初の対バンイベント『VERSE BY VERSE #1』のチケット先行が本日5月11日23:59まで受付中のほか、今回発表となった『METALVERSE #4 - RE:VERSE』のオフィシャルニュースレターチケット先行が5月25日18時より受付予定となっている。

また、『METALVERSE #4 - RE:VERSE』の詳細は、今後オフィシャルウェブサイトにてアナウンスされる予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）