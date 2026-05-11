ほんのりわさびの刺激がおいしい「梅しそちくわ」
【画像で見る】くるくるとした見た目もかわいい「梅しそちくわ」
おかずがもう1品欲しいとき、加熱不要で使える便利な「ちくわ」。今回はもっとちくわをたくさん料理に使いたい、脱マンネリしたい人に「梅しそちくわ」をご紹介します！一口でパクッと食べられるので、おつまみにもおすすめです。
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■一口梅しそちくわ
クリームチーズに混ぜたわさびがきいてる！
【材料】(2人分)
・ちくわ ...2本
・青じそ ...2枚
・梅干し ...1/2個
・練りわさび
【作り方】
1. ボウルにクリームチーズ、わさび小さじ1/3をよく混ぜる。
2. ちくわは縦に切り目を入れて開く。梅干しは種を除いてたたく。
3. ちくわの外側を上にし、縦長に置く。[1] の半量を全体にぬってしそ1枚をのせ、梅の半量を中央に横一文字に置く。手前から巻き、ようじを3本刺して留める。同様にもう1個作り、ようじとようじの間を切る。
(1人分66kcal/塩分1.1g レシピ考案／重信初江)
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
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わさびの刺激が苦手な人や、お子様が召し上がる時にはわさびの量を調整してください。わさび抜きでもおいしいですよ。
レシピ考案／重信初江 撮影／澤木央子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。