「男女ともに日本には勝てない」「相手から基本を学ぶべきだ」リトルなでしこ相手に善戦も０−１敗戦…W杯出場を逃した韓国に母国ファンは茫然「PKを決めていれば…」【U-17女子アジア杯】
現地５月11日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの準々決勝で、白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表が韓国と対戦した。
グループステージでは圧倒的な強さを見せて３連勝を飾ったリトルなでしこ。今秋にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップの出場権が懸かる“日韓戦”では、序盤から主導権を握ってゲームを進めるも、相手の堅い守備を前に得点は奪えず、０−０で折り返す。
一方、後半に入ると押し込まれる時間が続き、70分にはPKを与える。しかしこれをGK宮地絢花がストップ。ピンチを凌ぐと74分、樋口ららが鮮やかな直接ＦＫを叩き込んで均衡を破る。この１点を守り切った日本が１−０で勝利を収めた。
善戦しながらも敗れた韓国。母国ファンは落胆しており、韓国メディア『NAVER』のコメント欄には「男女ともに日本には勝てない」「相手から基本を学ぶべきだ」「PKを決めていれば…」「我々のほうがチャンスはあったのに…」「残念だ」といった声が上がっている。
勝利した日本は14日に行われる準決勝でオーストラリアと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
グループステージでは圧倒的な強さを見せて３連勝を飾ったリトルなでしこ。今秋にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップの出場権が懸かる“日韓戦”では、序盤から主導権を握ってゲームを進めるも、相手の堅い守備を前に得点は奪えず、０−０で折り返す。
善戦しながらも敗れた韓国。母国ファンは落胆しており、韓国メディア『NAVER』のコメント欄には「男女ともに日本には勝てない」「相手から基本を学ぶべきだ」「PKを決めていれば…」「我々のほうがチャンスはあったのに…」「残念だ」といった声が上がっている。
勝利した日本は14日に行われる準決勝でオーストラリアと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー