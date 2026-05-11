「男女ともに日本には勝てない」「相手から基本を学ぶべきだ」リトルなでしこ相手に善戦も０−１敗戦…W杯出場を逃した韓国に母国ファンは茫然「PKを決めていれば…」【U-17女子アジア杯】

「男女ともに日本には勝てない」「相手から基本を学ぶべきだ」リトルなでしこ相手に善戦も０−１敗戦…W杯出場を逃した韓国に母国ファンは茫然「PKを決めていれば…」【U-17女子アジア杯】