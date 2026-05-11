LUNA SEAの新曲に、世界的音楽プロデューサーが胸熱コメント「真矢、愛しているよ。君はこの美しい曲の中で、これからも永遠に生き続けるんだ！」
LUNA SEAの新曲「FOREVER」（5月29日リリース）のミックスを、世界的音楽プロデューサー、スティーヴ・リリーホワイトが担当したことが明らかになった。
■「それにしても、なんて素晴らしい演奏なんだ！」
スティーヴ・リリーホワイトは、U2など数多くの世界的アーティストを手掛け、グラミー賞6冠を誇る音楽プロデューサー。これまで、LUNA SEAの10thオリジナルアルバム『CROSS』、セルフカバーアルバム『MOTHER』『STYLE』を手掛けたことでも知られる。
LUNA SEAの結成記念日である5月29日に届けられる新曲「FOREVER」。スティーヴ・リリーホワイトがミックスを通じて特別な一曲と位置付けるほどの仕上がりとなっており、LUNA SEAを代表するあらたな楽曲として注目を集めること必至だ。
なお「FOREVER」は、5月11日深夜25:00より放送される、J（Ba）がレギュラーパーソナリティーを務めるBAYFM『FAB NIGHT ～J’s EDITION ROCK LINE～』にて、フルサイズで初オンエアされることが決定。こちらも要チェックだ。
■スティーヴ・リリーホワイトコメント
「FOREVER」のミキシングは、僕にとって本当にエモーショナルな時間だった。これが真矢のLUNA SEAとしてのラストパフォーマンスになるんだと、一音一音を噛み締めながら向き合っていたからね。それにしても、なんて素晴らしい演奏なんだ！
さらにこの曲はインスト版も素晴らしく、スケールの大きな演奏を聞いているだけで、本当に色々な情景が浮かんでくるよ。優雅で美しい場所、例えば結婚式のようなシーンで流れていても良いかもしれない。真矢のエネルギーが演奏から溢れ出ていて、僕がこれまで手掛けたLUNA SEAの楽曲の中でも、間違いなくお気に入りの一曲になった。
真矢、愛しているよ。君はこの美しい曲の中で、これからも永遠に生き続けるんだ！
■リリース情報
2026.05.29 ON SALE
SINGLE「FOREVER」
■関連リンク
LUNA SEA OFFICIAL SITE
https://www.lunasea.jp/