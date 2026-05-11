「日経225ミニ」手口情報（11日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限16万3778枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の16万3778枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 163778( 163778)
ソシエテジェネラル証券 92356( 92356)
SBI証券 78410( 39098)
バークレイズ証券 31616( 31616)
楽天証券 46629( 27441)
松井証券 18975( 18975)
日産証券 9947( 9947)
サスケハナ・ホンコン 6422( 6422)
三菱UFJeスマート 10201( 6115)
JPモルガン証券 5383( 5383)
マネックス証券 4004( 4004)
ビーオブエー証券 3208( 3208)
ゴールドマン証券 2058( 2052)
モルガンMUFG証券 2052( 2052)
インタラクティブ証券 1767( 1767)
みずほ証券 1682( 1682)
フィリップ証券 1376( 1376)
BNPパリバ証券 578( 578)
東海東京証券 480( 480)
岩井コスモ証券 450( 450)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 348( 348)
ABNクリアリン証券 270( 270)
SBI証券 376( 172)
マネックス証券 94( 94)
三菱UFJeスマート 68( 44)
バークレイズ証券 43( 43)
楽天証券 116( 40)
フィリップ証券 33( 33)
松井証券 25( 25)
JPモルガン証券 21( 21)
ドイツ証券 7( 7)
日産証券 7( 7)
野村証券 7( 7)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
フィリップ証券 21( 21)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
松井証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 8( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
SBI証券 6( 2)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 163778( 163778)
ソシエテジェネラル証券 92356( 92356)
SBI証券 78410( 39098)
バークレイズ証券 31616( 31616)
楽天証券 46629( 27441)
松井証券 18975( 18975)
日産証券 9947( 9947)
サスケハナ・ホンコン 6422( 6422)
三菱UFJeスマート 10201( 6115)
JPモルガン証券 5383( 5383)
マネックス証券 4004( 4004)
ビーオブエー証券 3208( 3208)
ゴールドマン証券 2058( 2052)
モルガンMUFG証券 2052( 2052)
インタラクティブ証券 1767( 1767)
みずほ証券 1682( 1682)
フィリップ証券 1376( 1376)
BNPパリバ証券 578( 578)
東海東京証券 480( 480)
岩井コスモ証券 450( 450)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 348( 348)
ABNクリアリン証券 270( 270)
SBI証券 376( 172)
マネックス証券 94( 94)
三菱UFJeスマート 68( 44)
バークレイズ証券 43( 43)
楽天証券 116( 40)
フィリップ証券 33( 33)
松井証券 25( 25)
JPモルガン証券 21( 21)
ドイツ証券 7( 7)
日産証券 7( 7)
野村証券 7( 7)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
フィリップ証券 21( 21)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
松井証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 8( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
SBI証券 6( 2)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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