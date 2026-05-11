「日経225ミニ」手口情報（11日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限17万9904枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の17万9904枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 179904( 179904)
ソシエテジェネラル証券 118583( 118583)
バークレイズ証券 52944( 52944)
SBI証券 76605( 34399)
松井証券 22680( 22680)
楽天証券 41172( 18786)
日産証券 17356( 17356)
サスケハナ・ホンコン 12996( 12996)
JPモルガン証券 8627( 8627)
三菱UFJeスマート 13061( 8119)
ビーオブエー証券 7109( 7109)
モルガンMUFG証券 5169( 5054)
広田証券 4303( 4303)
マネックス証券 4188( 4188)
BNPパリバ証券 3931( 3931)
ゴールドマン証券 3605( 3585)
インタラクティブ証券 2637( 2637)
大和証券 2204( 2204)
野村証券 2175( 2123)
フィリップ証券 1993( 1993)
みずほ証券 115( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 4081( 3081)
ABNクリアリン証券 3667( 2667)
バークレイズ証券 1767( 1767)
楽天証券 193( 193)
マネックス証券 177( 177)
フィリップ証券 149( 149)
SBI証券 337( 107)
松井証券 104( 104)
三菱UFJeスマート 103( 77)
JPモルガン証券 34( 34)
ドイツ証券 10( 10)
日産証券 8( 8)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 39( 39)
SBI証券 11( 9)
フィリップ証券 9( 9)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 179904( 179904)
ソシエテジェネラル証券 118583( 118583)
バークレイズ証券 52944( 52944)
SBI証券 76605( 34399)
松井証券 22680( 22680)
楽天証券 41172( 18786)
日産証券 17356( 17356)
サスケハナ・ホンコン 12996( 12996)
JPモルガン証券 8627( 8627)
三菱UFJeスマート 13061( 8119)
ビーオブエー証券 7109( 7109)
モルガンMUFG証券 5169( 5054)
広田証券 4303( 4303)
マネックス証券 4188( 4188)
BNPパリバ証券 3931( 3931)
ゴールドマン証券 3605( 3585)
インタラクティブ証券 2637( 2637)
大和証券 2204( 2204)
野村証券 2175( 2123)
フィリップ証券 1993( 1993)
みずほ証券 115( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 4081( 3081)
ABNクリアリン証券 3667( 2667)
バークレイズ証券 1767( 1767)
楽天証券 193( 193)
マネックス証券 177( 177)
フィリップ証券 149( 149)
SBI証券 337( 107)
松井証券 104( 104)
三菱UFJeスマート 103( 77)
JPモルガン証券 34( 34)
ドイツ証券 10( 10)
日産証券 8( 8)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 39( 39)
SBI証券 11( 9)
フィリップ証券 9( 9)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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