「TOPIX先物」手口情報（11日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限8818枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8818枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8818( 8818)
ソシエテジェネラル証券 7289( 7289)
バークレイズ証券 3788( 3788)
JPモルガン証券 2889( 2889)
ビーオブエー証券 2444( 2444)
ゴールドマン証券 1889( 1881)
モルガンMUFG証券 1222( 1222)
サスケハナ・ホンコン 874( 874)
みずほ証券 766( 766)
シティグループ証券 333( 333)
SBI証券 321( 301)
UBS証券 234( 234)
大和証券 130( 130)
日産証券 125( 125)
ドイツ証券 81( 81)
野村証券 59( 59)
広田証券 53( 53)
BNPパリバ証券 48( 48)
インタラクティブ証券 39( 39)
三菱UFJeスマート 22( 22)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
日産証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8818( 8818)
ソシエテジェネラル証券 7289( 7289)
バークレイズ証券 3788( 3788)
JPモルガン証券 2889( 2889)
ビーオブエー証券 2444( 2444)
ゴールドマン証券 1889( 1881)
モルガンMUFG証券 1222( 1222)
サスケハナ・ホンコン 874( 874)
みずほ証券 766( 766)
シティグループ証券 333( 333)
SBI証券 321( 301)
UBS証券 234( 234)
大和証券 130( 130)
日産証券 125( 125)
ドイツ証券 81( 81)
野村証券 59( 59)
広田証券 53( 53)
BNPパリバ証券 48( 48)
インタラクティブ証券 39( 39)
三菱UFJeスマート 22( 22)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
日産証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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