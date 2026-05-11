　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5348枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　5348(　　5301)
ソシエテジェネラル証券　　　　2536(　　2482)
バークレイズ証券　　　　　　　1162(　　1162)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1655(　　 817)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 462(　　 462)
松井証券　　　　　　　　　　　 429(　　 429)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 425(　　 358)
楽天証券　　　　　　　　　　　 606(　　 348)
日産証券　　　　　　　　　　　 317(　　 317)
ゴールドマン証券　　　　　　　 279(　　 279)
JPモルガン証券　　　　　　　　 218(　　 195)
ビーオブエー証券　　　　　　　 198(　　 183)
マネックス証券　　　　　　　　 165(　　 165)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 160(　　 160)
フィリップ証券　　　　　　　　 106(　　 106)
大和証券　　　　　　　　　　　 429(　　 105)
インタラクティブ証券　　　　　　91(　　　91)
シティグループ証券　　　　　　　94(　　　82)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 158(　　　79)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　83(　　　71)
野村証券　　　　　　　　　　　　13(　　　 0)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　　 0)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　99(　　　99)
楽天証券　　　　　　　　　　　　93(　　　77)
ソシエテジェネラル証券　　　　　61(　　　61)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　39(　　　33)
バークレイズ証券　　　　　　　　23(　　　23)
松井証券　　　　　　　　　　　　20(　　　20)
日産証券　　　　　　　　　　　　17(　　　17)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　　 4)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 3(　　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 3(　　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　　 2)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース