「日経225先物」手口情報（11日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限5348枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月11日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5348枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5348( 5301)
ソシエテジェネラル証券 2536( 2482)
バークレイズ証券 1162( 1162)
SBI証券 1655( 817)
サスケハナ・ホンコン 462( 462)
松井証券 429( 429)
モルガンMUFG証券 425( 358)
楽天証券 606( 348)
日産証券 317( 317)
ゴールドマン証券 279( 279)
JPモルガン証券 218( 195)
ビーオブエー証券 198( 183)
マネックス証券 165( 165)
HSBC証券 160( 160)
フィリップ証券 106( 106)
大和証券 429( 105)
インタラクティブ証券 91( 91)
シティグループ証券 94( 82)
UBS証券 158( 79)
BNPパリバ証券 83( 71)
野村証券 13( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 99( 99)
楽天証券 93( 77)
ソシエテジェネラル証券 61( 61)
SBI証券 39( 33)
バークレイズ証券 23( 23)
松井証券 20( 20)
日産証券 17( 17)
JPモルガン証券 4( 4)
ドイツ証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
UBS証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5348( 5301)
ソシエテジェネラル証券 2536( 2482)
バークレイズ証券 1162( 1162)
SBI証券 1655( 817)
サスケハナ・ホンコン 462( 462)
松井証券 429( 429)
モルガンMUFG証券 425( 358)
楽天証券 606( 348)
日産証券 317( 317)
ゴールドマン証券 279( 279)
JPモルガン証券 218( 195)
ビーオブエー証券 198( 183)
マネックス証券 165( 165)
HSBC証券 160( 160)
フィリップ証券 106( 106)
大和証券 429( 105)
インタラクティブ証券 91( 91)
シティグループ証券 94( 82)
UBS証券 158( 79)
BNPパリバ証券 83( 71)
野村証券 13( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 99( 99)
楽天証券 93( 77)
ソシエテジェネラル証券 61( 61)
SBI証券 39( 33)
バークレイズ証券 23( 23)
松井証券 20( 20)
日産証券 17( 17)
JPモルガン証券 4( 4)
ドイツ証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
UBS証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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