『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』第1弾PV公開でアニメ映像初解禁 追加キャスト4人発表
7月から放送されるテレビアニメ『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』初のアニメーション映像解禁となる第1弾PVと、追加のキャラクター4人のキャラクタービジュアルとキャスト情報が公開された。
【画像】妖しげなオーラをまとう主人公…『出涸らし皇子』第1弾PV場面カット
第1弾PVは、無能を装う“最強出涸らし皇子”アルノルトが弟であるレオナルトを次期皇帝にするため、帝位争いで暗躍する冒険者・シルバーとしての姿も描かれた。世界を欺き、アルノルトがどんな暗躍劇を演じるのか、期待が高まる。
追加キャラクターは、エリク・レークス・アードラーを田丸篤志、ゴードン・レークス・アードラーを竹内良太、ザンドラ・レークス・アードラーを斎賀みつき、ヨハネス・レークス・アードラーを井上和彦が演じる。
本作は、無能を演じる最強皇子の暗躍譚。強大な軍事力を誇るアードラシア帝国の第七皇子である“アルノルト”は、優秀な双子の弟“レオナルト”にすべてを吸い取られた『出涸らし皇子』と呼ばれていた。皇太子だった第一皇子の急逝により激化する帝位争いの中、アルノルトは「死ぬのは嫌だし、弟を皇帝にするか」と本気を出すことを決意する。表舞台では無能な『出涸らし皇子』を演じながら、裏では大陸に5人しか存在しないSS 級冒険者“シルバー”として圧倒的な力で暗躍し、帝位争いを影から支配していく。
■追加キャストコメント
▼エリク・レークス・アードラー役：田丸篤志コメント
――本作の魅力を教えてください。
田丸：兄弟の中でも異質…はみ出し者のようなアルノルト。彼がシルバーとして色んな人に信頼されていく姿が面白いなと思いました。そして真っ直ぐなレオナルト。全然違う2 人なんですが、とても良いペアで彼らの会話シーンは好きなポイントです。そこに加わる政治的なやり取りも面白さの一つです。
――キャラクターを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
田丸：知的で、論理的な話し方を心がけていました。自身の立場を優位にしたい、という野心を抱えている兄弟が多いのですが。エリクはあくまで帝国や皇帝陛下のための進言ですよ。という見せ方をする冷静さを持っています。また、ザンドラ、ゴードンと一緒に出てくることが多かったので2人との温度差のようなものも意識していました。
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
田丸：アルノルト、レオナルトがメインになって描かれていく物語ですが。他の兄弟たちも曲者揃いです。ぜひそんなところにも注目しつつ、放送を楽しみにしててください！
【キャラクター紹介】
アードラシア帝国第二皇子。外務大臣を務め、文官派を率いる次期皇帝の最有力候補。冷徹なリアリストであり、武力よりも知略や政治力を武器に、アルノルトやレオナルトの前に強力な壁として立ちはだかる。
▼ゴードン・レークス・アードラー役：竹内良太
――本作の魅力を教えてください。
竹内：帝位争いのなかで、主人公のアルノルトが見せる“二面性”がこの物語を深くしていますね！各皇子たちの思惑にアルノルトがどう絡んでいくのか、シルバーとして暗躍していくのかが最大の魅力です。裏の顔があるキャラクターというのは、なんだかワクワクしますね！
――キャラクターを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
竹内：ゴードンは“武人”であり、皇子たちの中でも血の気が多く、かなりの圧がある人物なのですが、冷静な思考も持ち合わせているんです。その部分も意識しながら一言一言、言葉に重みを持たせながら演じさせていただきました。皇子たちが交わす会話を楽しんでいただけるとうれしいですね！
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
竹内：原作ファンの皆さま、各キャラクターの策略、理想、欲望…さまざまな思惑が渦巻く物語をぜひアニメーションで再び没入していただけるとうれしいです！
【キャラクター紹介】
アードラシア帝国第三皇子。有力な次期皇帝候補者の一人であり、将軍職につく武闘派。武功を挙げるために、帝国内外で武力衝突を起こそうと目論んでおり、帝位争いにおいてアルノルトたちと激しく対立する。
▼ザンドラ・レークス・アードラー役：斎賀みつき
――本作の魅力を教えてください。
斎賀：ふたつの顔を持った主人公が暗躍する姿は、ファンの皆さんの心をときめかせる要素満載なのではないかと！
――キャラクターを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
斎賀：自分の心に素直に生きている、どう見ても主人公の味方ではない方なので（笑）、そのへんの何事も譲らない気の強さとかがうまく出せていればいいなあと思います。
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
斎賀：放送までまもなくです！ぜひ楽しみにお待ちくださいませ!!
【キャラクター紹介】
アードラシア帝国第二皇女。帝国魔導師団を率いる天才的な魔導師。権力欲が非常に強く、目的のためなら禁術の研究や非道な手段すら厭わない。皇族の中でも最も残酷と評されており、魔導師を勢力基盤に暗躍する。
▼ヨハネス・レークス・アードラー役：井上和彦
――本作の魅力を教えてください。
井上：キャラクターの深みのある設定だと思います。本当は強いのに普段は見せない、そのバランスが絶妙で、思わず引き込まれます。
――キャラクターを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
井上：高貴であり圧倒的な威圧感がある。それでいて時折みせる可愛らしさがありますね。柔軟に演じていくことで、ヨハネスの魅力が引き出せたら良いなと思っています。
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
井上：読者の皆さまの期待を裏切らないよう、しっかりと演じていきたいと思います。魅力的な作品に関われた事を幸せに思います。頑張ります。
【キャラクター紹介】
現在のアードラシア帝国皇帝であり、アルノルトたちの父親。広大な帝国を統治し領土を拡大してきた名君。最も優秀な者に帝位を譲ると宣言し、子供たちによる熾烈な血みどろの帝位継承戦の引き金となった人物。
【画像】妖しげなオーラをまとう主人公…『出涸らし皇子』第1弾PV場面カット
第1弾PVは、無能を装う“最強出涸らし皇子”アルノルトが弟であるレオナルトを次期皇帝にするため、帝位争いで暗躍する冒険者・シルバーとしての姿も描かれた。世界を欺き、アルノルトがどんな暗躍劇を演じるのか、期待が高まる。
本作は、無能を演じる最強皇子の暗躍譚。強大な軍事力を誇るアードラシア帝国の第七皇子である“アルノルト”は、優秀な双子の弟“レオナルト”にすべてを吸い取られた『出涸らし皇子』と呼ばれていた。皇太子だった第一皇子の急逝により激化する帝位争いの中、アルノルトは「死ぬのは嫌だし、弟を皇帝にするか」と本気を出すことを決意する。表舞台では無能な『出涸らし皇子』を演じながら、裏では大陸に5人しか存在しないSS 級冒険者“シルバー”として圧倒的な力で暗躍し、帝位争いを影から支配していく。
■追加キャストコメント
▼エリク・レークス・アードラー役：田丸篤志コメント
――本作の魅力を教えてください。
田丸：兄弟の中でも異質…はみ出し者のようなアルノルト。彼がシルバーとして色んな人に信頼されていく姿が面白いなと思いました。そして真っ直ぐなレオナルト。全然違う2 人なんですが、とても良いペアで彼らの会話シーンは好きなポイントです。そこに加わる政治的なやり取りも面白さの一つです。
――キャラクターを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
田丸：知的で、論理的な話し方を心がけていました。自身の立場を優位にしたい、という野心を抱えている兄弟が多いのですが。エリクはあくまで帝国や皇帝陛下のための進言ですよ。という見せ方をする冷静さを持っています。また、ザンドラ、ゴードンと一緒に出てくることが多かったので2人との温度差のようなものも意識していました。
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
田丸：アルノルト、レオナルトがメインになって描かれていく物語ですが。他の兄弟たちも曲者揃いです。ぜひそんなところにも注目しつつ、放送を楽しみにしててください！
【キャラクター紹介】
アードラシア帝国第二皇子。外務大臣を務め、文官派を率いる次期皇帝の最有力候補。冷徹なリアリストであり、武力よりも知略や政治力を武器に、アルノルトやレオナルトの前に強力な壁として立ちはだかる。
▼ゴードン・レークス・アードラー役：竹内良太
――本作の魅力を教えてください。
竹内：帝位争いのなかで、主人公のアルノルトが見せる“二面性”がこの物語を深くしていますね！各皇子たちの思惑にアルノルトがどう絡んでいくのか、シルバーとして暗躍していくのかが最大の魅力です。裏の顔があるキャラクターというのは、なんだかワクワクしますね！
――キャラクターを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
竹内：ゴードンは“武人”であり、皇子たちの中でも血の気が多く、かなりの圧がある人物なのですが、冷静な思考も持ち合わせているんです。その部分も意識しながら一言一言、言葉に重みを持たせながら演じさせていただきました。皇子たちが交わす会話を楽しんでいただけるとうれしいですね！
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
竹内：原作ファンの皆さま、各キャラクターの策略、理想、欲望…さまざまな思惑が渦巻く物語をぜひアニメーションで再び没入していただけるとうれしいです！
【キャラクター紹介】
アードラシア帝国第三皇子。有力な次期皇帝候補者の一人であり、将軍職につく武闘派。武功を挙げるために、帝国内外で武力衝突を起こそうと目論んでおり、帝位争いにおいてアルノルトたちと激しく対立する。
▼ザンドラ・レークス・アードラー役：斎賀みつき
――本作の魅力を教えてください。
斎賀：ふたつの顔を持った主人公が暗躍する姿は、ファンの皆さんの心をときめかせる要素満載なのではないかと！
――キャラクターを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
斎賀：自分の心に素直に生きている、どう見ても主人公の味方ではない方なので（笑）、そのへんの何事も譲らない気の強さとかがうまく出せていればいいなあと思います。
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
斎賀：放送までまもなくです！ぜひ楽しみにお待ちくださいませ!!
【キャラクター紹介】
アードラシア帝国第二皇女。帝国魔導師団を率いる天才的な魔導師。権力欲が非常に強く、目的のためなら禁術の研究や非道な手段すら厭わない。皇族の中でも最も残酷と評されており、魔導師を勢力基盤に暗躍する。
▼ヨハネス・レークス・アードラー役：井上和彦
――本作の魅力を教えてください。
井上：キャラクターの深みのある設定だと思います。本当は強いのに普段は見せない、そのバランスが絶妙で、思わず引き込まれます。
――キャラクターを演じるにあたり、意識したこと等ございましたら教えていただけますでしょうか。
井上：高貴であり圧倒的な威圧感がある。それでいて時折みせる可愛らしさがありますね。柔軟に演じていくことで、ヨハネスの魅力が引き出せたら良いなと思っています。
――原作読者の方々へむけて一言いただけますでしょうか。
井上：読者の皆さまの期待を裏切らないよう、しっかりと演じていきたいと思います。魅力的な作品に関われた事を幸せに思います。頑張ります。
【キャラクター紹介】
現在のアードラシア帝国皇帝であり、アルノルトたちの父親。広大な帝国を統治し領土を拡大してきた名君。最も優秀な者に帝位を譲ると宣言し、子供たちによる熾烈な血みどろの帝位継承戦の引き金となった人物。
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