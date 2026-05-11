「原子力事業に支障が出ると思った」関西電力の金品受領問題をめぐり、元会長が法廷で証言です。

【写真を見る】「お前がその気なら付き合いはこれまでだ」関西電力の金品受領問題をめぐる損賠訴訟 元会長が法廷で証言

1枚30gの純金小判。ドル紙幣の札束に、金貨や金の皿まで…。これらは、福井県高浜町の森山栄治元助役（故人）から関西電力の幹部らに渡されたものだといいます。

関西電力では1980年代以降、歴代の幹部ら83人が森山元助役から合計3億7000万円相当の金品などを受け取り、森山氏の関連会社に原発に関わる工事を発注するなどしていました。

八木誠元会長は、森山氏などから約850万円相当の金品を受領していたとされていますが、5月11日、関電と株主が旧経営陣を相手取り損害賠償を求めた裁判に、証人として出廷しました。

（八木誠元会長）「丁重に断ると『なぜわしの祝いを受け取れないのか。お前がその気なら関電との付き合いはこれまで』と（森山氏に言われた）。関係が悪化すると原子力事業に支障が出ると思い、役員退任までに返却しようと預かり保管した」

問題発覚当時、会長だった八木氏。取締役会に報告しなかった理由を問われると…。

（八木誠元会長）「法務部門からは本件の内容に照らして取締役会に報告する義務はないという説明を受けた。著しく不当な事実もないということから、監査役会としての取締役会への報告義務の対象の案件にあたらないと判断した」

5月14日には問題発覚当時、社長だった岩根茂樹氏などへの証人尋問が行われる予定です。