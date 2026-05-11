5月10日、元AKB48でタレントの板野友美が自身のInstagramを更新。公開されたプライベートショットに、ファンは騒然となっている。

板野は、《お風呂上がり、How to》と綴り、リール動画を投稿。添えられた動画に写る板野は、ほぼ裸だった。

「この動画は、自身がディレクターを務めるコスメブランド『peau de bebe（ポーデベベ）』の美容液をPRしたもの。板野さん流のお風呂上がりのスキンケア方法を紹介しました。しかしその動画の冒頭には、お風呂から上がり、白いタオルを一枚だけ身体に巻きつけた状態でカメラの前に現れる彼女が映っていたのです。突然現れたほぼ裸の姿を見せる板野さんの様子に、多くのファンの目が釘付けになりました」（芸能プロ関係者）

その後、すっぴんになった板野のどアップが映り、タオルを巻いただけの姿で美容液を顔に塗る映像が続いた。そんな露出度の高さには、

《インパクトありすぎ》

《びっくりしたぁ》

と、コメント欄には驚くファンの声が並んでいる。2026年5月6日、独立を発表したばかりの板野。今回のInstagramの投稿には、独立への気合が感じ取れると前出の芸能プロ関係者は指摘した。

「19年間所属した事務所『ホリプロ』を退社した板野さん。独立についてはInstagramでも報告され、事務所への感謝を述べながら、『もう一歩、自分で進んでみたい』と決断に至った思いを綴りました。今回は、独立発表後初めての投稿。少し過激とも言えるショットの公開は、ある意味決意の表れのようにも感じます」

現在は、ライフスタイルブランド『Rosy luce』や、スキンケアブランド『peau de bebe』の経営を手掛ける実業家として活躍が目覚ましい。独立し、社長としての動きもより一層気合が入っているようだ。

「5月6日から12日にかけて、彼女が手がけるスキンケアブランド『peau de bebe』のポップアップが伊勢丹新宿店にて開催されました。週末には、板野さん自身も店頭に登場。自ら現場に立ちファンと交流していました。リアルな声を聞きながら、今後のブランド戦略に反映していくのでしょうか。社長として余念がありませんね。板野さんといえば200万円という高額な家賃を払ってることで知られています。あえて高いところに住むことで自分を刺激しているそうです。意地でも成功してやるという気合いを感じますね」（前出・芸能プロ関係者）

新しい挑戦でセレブ街道まっしぐらだ。