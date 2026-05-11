「やば、こぼした！」って時も慌てない！【ワークマン】気兼ねなく使える「防汚トップス」

家事や小さなお子さんとの食事などで、洋服を汚してしまうことも。そんなときは、防汚機能付きのトップスが役に立つかも。今回紹介するのは、コーヒーや醤油など親水性の汚れがつきにくく落ちやすい、【ワークマン】のプルオーバー。大人女性が普段使いしやすいデザインに、気兼ねなく使える手に取りやすい価格も嬉しいところです。

デイリーからレジャーまで活躍する優秀トップス

【ワークマン】「レディースサーバーボリュームスリーブプルオーバー」\1,280（税込）

防汚 & 高撥水機能付きで、調味料の飛び散りや飲み物をこぼしたときでも、慌てず対処できそうなロンT。デザインはふんわりとしたボリュームスリーブが特徴です。袖まくりしやすい袖口リブや両サイドポケット付きなのも高ポイント。ボーダー柄と無地が展開されており、どれを選んでも大人コーデに合わせやすそうです。

きれいめデザインが嬉しい防汚トップス

【ワークマン】「レディースハレナリーペプラムプルオーバー」\1,280（税込）

こちらはペプラムデザインが華やかで、上品な着こなしにも取り入れやすそう。親水性の汚れに対応した防汚機能が付いているので、外出先でコーヒーなどをこぼしても汚れを落としやすいはず。洗濯後シワができにくいイージーケア素材なうえ、ストレッチ性もあって動きやすい機能性優秀な一枚です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。