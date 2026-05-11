ホームスチール成功

プロ野球・ソフトバンクの周東佑京外野手が10日、みずほPayPayドームでのロッテ戦でホームスチールに成功。地上波でも中継された一戦で驚きの声が広がる中、決定的瞬間で意外な人物の“警戒心”にも注目が集まった。

3回2死三塁、周東は一瞬の隙をついてスタートを切った。本塁へヘッドスライディングで飛び込み、球審はアウトを宣告。しかし捕手がボールをこぼしておりセーフに。球場は大歓声に包まれた。

TBSで生中継された一戦は大きな話題に。パーソル パ・リーグTV公式YouTubeでも様々な角度から動画が公開されたが、人物に注目する声もあった。

三塁手がベースから離れたポジションを取っており、周東もかなりのリードを取っていた。そのためか、須山球審は投手・毛利の方を見ながら、視線を三塁方向へチラチラと送っていることも確認できる。

コメント欄では「視線は周東に釘付け」「そらジャッジするから見てなきゃあかんもんな…」「よく見たら球審もこいつめっちゃリードするやんって感じで見てて草」「目を見たらチラチラ見てるなw 顔を向けたら守備側に余計な情報与えることになるから」「球審がちゃんと周東の様子もうかがってるのさすがだな」「アンパイアが事前に周東の動きをちゃんと見ている」などと書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）