【Ｖ長崎】マテウス驚異のカウンター弾など2得点するもあと1歩「2-3でセレッソに惜敗」《長崎》
明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は9日、アウェーで「セレッソ大阪」と対戦しました。
前回の対戦では、ホームで勝利したセレッソとの一戦。
前半7分、関口のクロスから古巣対決に燃える山粼がゴールに迫ると、続く21分にコーナーキックの流れからPKを獲得します。
キッカーは山粼。
冷静にキーパーの逆をつき、幸先よく先制に成功します。
しかし そのわずか3分後に同点に追いつかれ、1-1で前半を折り返します。
勝ち越しを狙うV・ファーレンでしたが、後半18分にコーナーキックから頭で合わせられ、逆転を許してしまいます。
苦しい展開となった後半27分、V・ファーレンは再び相手にコーナーキックを与えますが、これをしのぐとここから驚異のカウンター。
マテウスが50メートル以上を1人で運び、最後はキーパーをかわしてゴール。
試合を振り出しに戻します。
一進一退の攻防が続く36分、今度はPKを与えてしまう絶体絶命のピンチ。
ただ ここは、守護神・波多野がビッグセーブでチームの窮地を救います。
このままドロー決着かと思われましたが、アディショナルタイムにエリア内でのプレーでハンドを取られ、PKの判定に。
これを決められたV・ファーレン。2-3で2試合ぶりの黒星を喫しました。
（高木 琢也監督）
「基本的には自分たちが思い描いた状況を作れた。選手たちはすごくがんばってくれた」
次節は17日、ホームに「ヴィッセル神戸」を迎えます。
試合の模様は、NIBで午後12時50分から実況生中継でお伝えします。