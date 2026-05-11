明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は9日、アウェーで「セレッソ大阪」と対戦しました。

前回の対戦では、ホームで勝利したセレッソとの一戦。

前半7分、関口のクロスから古巣対決に燃える山粼がゴールに迫ると、続く21分にコーナーキックの流れからPKを獲得します。

キッカーは山粼。

冷静にキーパーの逆をつき、幸先よく先制に成功します。

しかし そのわずか3分後に同点に追いつかれ、1-1で前半を折り返します。

勝ち越しを狙うV・ファーレンでしたが、後半18分にコーナーキックから頭で合わせられ、逆転を許してしまいます。

苦しい展開となった後半27分、V・ファーレンは再び相手にコーナーキックを与えますが、これをしのぐとここから驚異のカウンター。

マテウスが50メートル以上を1人で運び、最後はキーパーをかわしてゴール。

試合を振り出しに戻します。

一進一退の攻防が続く36分、今度はPKを与えてしまう絶体絶命のピンチ。

ただ ここは、守護神・波多野がビッグセーブでチームの窮地を救います。

このままドロー決着かと思われましたが、アディショナルタイムにエリア内でのプレーでハンドを取られ、PKの判定に。

これを決められたV・ファーレン。2-3で2試合ぶりの黒星を喫しました。

（高木 琢也監督）

「基本的には自分たちが思い描いた状況を作れた。選手たちはすごくがんばってくれた」

次節は17日、ホームに「ヴィッセル神戸」を迎えます。

試合の模様は、NIBで午後12時50分から実況生中継でお伝えします。