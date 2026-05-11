「テラハ」島袋聖南「ママになって4年」息子との2ショット＆家族3ショット公開「美形ファミリーすぎる」「ファッションもおしゃれ」と反響【母の日】
【モデルプレス＝2026/05/11】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が5月10日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットや家族との写真を公開した。
【写真】「テラハ」出演39歳美女「みんな爽やか」4歳息子に頬寄せる家族3ショット
島袋は「HAPPY MOTHER’S DAY！！ ママになって4年。毎日試行錯誤で、まだまだ半人前だけど…それでも息子と一緒に成長できる毎日が幸せ」と記し、息子との写真を投稿。キャップを後ろ被りにしてピースサインをする息子に頬を密着させて優しく微笑む仲睦まじい姿を披露している。
また、夫の石倉ノアとともに両サイドから息子に頬を寄せる家族ショットやカーネーションの花束なども載せ、「全国のママたち、いつも本当にお疲れさまです」とつづっている。
この投稿は「みんな爽やか」「幸せオーラが溢れてる」「美形ファミリーすぎる」「ファッションもおしゃれ」と反響を呼んでいる。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】「テラハ」出演39歳美女「みんな爽やか」4歳息子に頬寄せる家族3ショット
◆島袋聖南、息子との2ショット＆家族ショット披露
島袋は「HAPPY MOTHER’S DAY！！ ママになって4年。毎日試行錯誤で、まだまだ半人前だけど…それでも息子と一緒に成長できる毎日が幸せ」と記し、息子との写真を投稿。キャップを後ろ被りにしてピースサインをする息子に頬を密着させて優しく微笑む仲睦まじい姿を披露している。
◆島袋聖南の投稿に「美形家族すぎる」と反響
この投稿は「みんな爽やか」「幸せオーラが溢れてる」「美形ファミリーすぎる」「ファッションもおしゃれ」と反響を呼んでいる。
島袋は2012年10月にスタートした「テラスハウス」の初期メンバーで、その後3回カムバック。軽井沢編に3年ぶり4度目の入居をし、石倉とゴールインした。ともに番組を卒業し、2019年4月より同棲開始。2021年2月に結婚を発表し、2022年4月に第1子が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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